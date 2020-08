An die Schwammerl - fertig - los! Gegenseitige Rücksichtnahme für den optimalen Pilzgenuss!

Begünstigt durch das warme und feuchte Wetter schießen sie buchstäblich aus dem Boden - die Pilze!

Schwammerlsuchen sorgt für Entspannung und ein schmackhaftes Essen zugleich.

Bei einem Spaziergang oder einer Wanderung durch die Wälder des Bezirks kann man nicht nur Steinpilze sondern auch Täublinge, Eierschwammerl, Parasol und viele weitere entdecken.

Wie bei allen Aktivitäten in der Natur gilt es auch beim Schwammerlsuchen ein paar Regeln zu beachten um für ein freundliches Miteinander zwischen Wild, Grundbesitzern und Schwammerlsuchern zu sorgen.

Förster Gert Siebeneichler erklärt worauf es ankommt:

Alle Pilze gehören grundsätzlich den Waldbesitzern. Solange diese das Sammeln von Pilzen aber nicht ausdrücklich untersagen (z.B. durch Hinweistafeln), so darf man davon ausgehen, dass diese das Sammeln stillschweigend dulden. Im österreichischen Forstgesetz ist festgelegt, dass zwei Kilo Schwammerl pro Tag und Person für den Eigenbedarf mitgenommen werden dürfen.

In geschützten Gebieten wie Naturschutzgebieten oder Schutzzonen für Hochwild kann das Pilzesammeln beschränkt oder ganz verboten sein. Organisiertes, gewerbliches Schwammerlsuchen bei dem Unmengen an Pilzen aus dem Wald gschleppt werden ist grundsätzlich verboten.

Außerdem ist es ratsam nur Pilze mitzunehmen die man wirklich kennt und braucht. Alle anderen Pilze sollte man einfach stehen lassen - jemand anders, egal ob Mensch oder Tier, freut sich bestimmt darüber. Obwohl es für das Wild irrelevant ist ob es um 14:00 Uhr oder um 20:00 Uhr gestört wird spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Die Dämmerung frühmorgends oder abends bietet für Jäger eine geeignete Zeit um auf Wild zu warten weshalb es ratsam ist nur bei Tageslicht auf "Pilzjagd" zu gehen.

In unserem Forstgebiet sind die Menschen, was das Sammeln von Pilzen betrifft, sehr verantwortungsbewusst daher kommt es so gut wie nie zu Problemen.

Am Besten einfach vorab informieren, ob und wo man in seinem ausgesuchten Gebiet Schwammerlsuchen darf, dann steht dem Schwammerl-Genuss nichts mehr im Wege.