Da heuer alle Ausflüge bisher coronabedingt abgesagt werden mussten, führte der erste Ausflug die Senioren/innen des Seniorenbundes Nitscha nach Mariazell und auf die Bürgeralpe. Nach einer Frühstückspause ging es gestärkt weiter nach Mariazell, wo wir eine Hl. Messe in der Wallfahrtskirche besuchten. Anschließend ging es mit der Seilbahn zum Mittagessen auf die Bürgeralpe. Es blieb noch genug Zeit , nachher das Holzknecht Land und das tolle Bergpanorama zu genießen. Am Nachmittag ging es mit vielen schönen Eindrücken zurück nach Hause. Im Gasthaus Rosegger in Alpl ließen wir bei einer guten Jause diesen schönen Tag ausklingen.