Baustart für Großprojekt in Birkfeld

Seit Beginn dieser Woche gibt es in Birkfeld bei der Peter Rosegger-Halle eine Großbaustelle. Die Halle bekommt einen Neu- und Zubau. Dadurch entstehen ein neuer Veranstaltungsraum mit rund 200 Quadratmetern und eine neue Küche. Weiters bekommt der Musikverein Birkfeld im ersten Stock darüber, einen neuen Probenraum mit rund 250 Quadratmetern. Die Musikschule, die derzeit in der Volksschule untergebracht ist, bekommt durch einen anschließenden Bauteil ein neues Zuhause auf rund 300 Quadratmetern. Die alten Räume der Musikschule werden saniert und kommen zur Volksschule dazu, die in einem späteren Bauabschnitt selbst saniert wird. Der Gebäudeteil der Musikschule wird mit der Volksschule durch einen gläsernen Gang verbunden. Ein Lift sorgt für Barrierefreiheit.

Wichtiges Zeichen für die Zukunft

Bürgermeister Oliver Felber bezeichnet es in seinen Grußworten beim Spatenstich und offiziellen Baustart als eines der größten Bauprojekte der letzten 20 Jahre. "Für Birkfeld als kleinregionales Zentrum setzen wir damit ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Wir wollen auch als Bildungs- und Veranstaltungsort gut gerüstet sein," betont Felber.

Beim Bau hat man auch besonderes Augenmerk auf regionale Unternehmen gelegt. So kommen alle bauausführenden Firmen, das sind rund 30, aus der Oststeiermark. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist für Juni 2021 vorgesehen. Für die Planung zeichnet das Gleisdorfer Architekturbüro Walter verantwortlich.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile und Trakte sowie die Niveaus in entsprechenden Einklang zu bringen, stellte bei diesem Vorhaben eine gewisse Herausforderung dar.

Die Kosten: Rund 7,8 Millionen Euro sind für das Gesamtprojekt (Neu- und Zubau sowie Sanierung der Volksschule) vorgesehen. Davon sind vom Land als Bedarfszuweisung 3,75 Millionen Euro schriftlich zugesichert.