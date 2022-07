Ob Glasfaserausbau oder Bildungscampus, Musikprojekte oder sportliche Neuigkeiten – die Gemeinde Birkfeld ist aktiv und setzt Schritte für eine positive Zukunft.

BIRKFELD. In puncto Wasserversorgung hat die Marktgemeinde Birkfeld dank der förderlichen Wetterbedingungen der letzten Wochen die Sanierung und Neufassung der Ebenhoferquelle umgesetzt, nachdem es in letzter Zeit zu Trübungen des Trinkwassers gekommen war.

Um auch in Zukunft das Wassernetz am Laufen zu halten, wurden zusätzliche Maßnahmen getroffen: Eine weitere Pumpe wurde installiert und eine Trübungssonde zur Früherkennung bestellt sowie Sanierungen der Leitungen zur Vorbeugung von Rohrbrüchen.

Digitalisierung geht voran

"Für unsere Gemeinde ist der Glasfaseranschluss ein ganz wichtiges Projekt. Unser Ziel ist eine Anschlussquote von etwa 80 Prozent", so Bürgermeister Oliver Felber: "Etappenweise werden die Grabungen etwa bis 2024 andauern."

Birkfeld liegt im Zentrum des Oberen Feistritztals und ist seit der Strukturreform flächenmäßig die größte Gemeinde im Bezirk Weiz.

Aktuell wird die Energie Steiermark im Bereich Neudörfl in den nächsten Wochen mit den Arbeiten starten. Bei den übrigen Abschnitten (Panoramasiedlung, Lindenweg, Gartenweg, Seidlwiese, Rosegger-Gasse usw.) werden momentan keine weiteren Ausbauschritte gesetzt, genauso im Bereich Waisenegg. Es können noch Anträge für einen Anschluss beantragt werden, nähere Infos sind auf der Homepage der Gemeinde erhältlich. Zur Stärkung des Ortes und der Region wird auf Initiative Felbers seit einiger Zeit an der Errichtung des regionalen Bildungscampus Birkfeld gearbeitet. Dabei handelt es sich aber nicht um ein neu errichtetes Gebäude im Ort, sondern um eine virtuelle Plattform, die die Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung sichtbar machen soll.

Bildungscampus

Es soll eine gemeinsame pädagogische Konzeption entstehen, ein einheitlicher Zugang. Vor allem selbstverantwortliches Lernen soll als Voraussetzung für lebensbegleitendes Lernen Standard werden.

Besonders die Musik prägt das Erscheinungsbild von Birkfeld. Hochwertige Angebote gibt es auf allen Ebenen, die nur noch besser miteinander vernetzt werden müssen.

Auch Sprachen haben eine große Bedeutung, was sich nicht nur in Erfolgen der Kinder und Jugendlichen in den Schulen niederschlägt, sondern sich auch im durchaus beachtlichen Kursangebot des Sprachenressourcenzentrums zeigt.

Internationaler Austausch von Bildungsstrategien

Das Erasmus-Projekt "Bildungsbrücken im Oberen Feistritztal" beschäftigt sich mit der Nahtstellensituation zwischen dem Kindergarten und den Schulen und soll zum selbstverantwortlichen Lernen hinführen. Regionen und Gemeinden, in denen Schule als Lebens- und Lernort verstanden wird und die Bildung zentral ist, können einem Abwanderungsprozess entgegenwirken. Ein Vergleich mit anderen Regionen Europas soll realisiert werden.

Besuch des Kindergartens in Ahornach (Südtirol).

Bisher konnten 34 Mobilitäten (Südtirol, Finnland) durchgeführt werden, an denen die Gemeinde und Pädagogen teilnahmen, organisiert von Wolfgang Pojer vom Verein zur Förderung der Diversität.

