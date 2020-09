Corona-Ampel: Der Bezirk Weiz ist grün

So schaut die Ampelregelung in Österreich und im Bezirk Weiz aus: Karte der Corona-Ampel.

Neu bewertet wird immer donnerstags, veröffentlicht am Freitag.

Steirische Web-Agentur entwickelt Corona-Ampel-Map

Mit einer kostenlosen und frei zugänglichen Internetseite bietet die Internetagentur "Lorem Ipsum" ein übersichtliches Service für Bürger und Bürgerinnen.

Die Web-Agentur "Lorem Ipsum web.solutions" aus Graz reagiert auf die aktuellen Entwicklungen der Corona Krise mit einem kostenlosen Service für Bürgerinnen und Bürger. Basierend auf den Daten des Gesundheitsministeriums wurde auf Eigeninitiative die Internetseite www.corona-ampel-map.at ins Leben gerufen. Die Kartendarstellung des aktuellen Status pro Bezirk, mit integrierter Adresssuche bietet einen praktischen Überblick. Einen Mehrwert hat die Internetseite vor allem für jene haben, die beruflich quer durch Österreich fahren und dabei mehrere Bezirke passieren. Dank einer integrierten Routenplanung kann die Tour auf die Anforderungen einzelner Bezirke angepasst werden.