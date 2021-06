Mit einem regionalen Einkauf im Joglland Gutscheine gewinnen und die heimischen Betriebe unterstützen.

Daheim einkaufen zahlt sich im Joglland heuer doppelt aus. Denn ganz nach dem Motto „Dahoam im Joglland kaufen“ läuft im Mai und Juni 2021 eine Initiative der Kraftspendedörfer Joglland zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Dabei steht der regionale Einkauf im Fokus, der auch zusätzlich belohnt werden soll.

Joglland-Gutscheine

Im Zuge der Einkaufsaktion wird eine Summe von 45.000 Euro, in Form von Joglland-Gutscheinen, verlost. Gewinnen kann jeder, der im Joglland etwas einkauft.

So einfach geht es: Kassabon umdrehen – Name, Wohnort und Telefonnummer draufschreiben – und in eine der vielen Gewinnspiel-Boxen im Joglland einwerfen. Schon ist man dabei.

Mehrmals teilnehmen

Der Einkauf wird außerdem immer auf 100 Euro aufgerundet, somit liegt der Mindest-Gewinn bei 100 Euro.

Und das geht nicht nur einmal, sondern man kann auch mehrmals gezogen werden. "Daher ist es wirklich wichtig, mit jedem Ihrer Bons teilzunehmen, dadurch erhöhen Sie Ihre Gewinnchance", sagt Projektleiter Arrigo Kurz. Einzulösen sind die gewonnenen Gutscheine wieder bis Ende September 2021 in den Betrieben des Jogllands.

Region unterstützen

Das Joglland, und seine zwölf Mitgliedsgemeinden, hat nicht nur landschaftlich viel zu bieten, sondern auch wirtschaftlich. Hier kann man sehr vielfältig einkaufen und konsumieren – beginnend beim Lebensmittelhandel über die unterschiedlichsten Dienstleister bis hin zur Hotellerie und Gastronomie. Das Joglland ist sehr breit aufgestellt und will die Bevölkerung dafür sensibilisieren.

"Mit Ihrem regionalen Einkauf unterstützen Sie nicht nur die Wirtschaft vor Ort, sondern die ganze Region", versichert Joglland Obmann Stefan Hold, denn die gesamten 45.000 Euro fließen wieder ins Joglland zurück. Dieses Projekt wird im Rahmen des Programmes für Entwicklung des ländlichen Raumes LE 2014-2020 mit Mitteln der europäischen Union, des Bundes und des Landes Steiermark gefördert. Leader wird auf Landesebene über das Regionalressort des Landes Steiermark abgewickelt.

So geht's

• im Mai und Juni in einem der teilnehmenden Joglland-Betriebe einkaufen

• auf die Rückseite des Kassabons Name, Wohnort und Telefonnummer schreiben

• in eine der vielen Gewinnspiel-Boxen im Joglland einwerfen

• Verlosung erfolgt im Juli (keine Anwesenheitspflicht notwendig)

• Alle volljährigen Personen sind teilnahmeberechtigt.

