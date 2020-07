Meine WOCHE bekennt sich mit der Kampagne "Steiermark, da bin ich gern" zur Heimat und stellt bekannte Steirer vor, die ebenso ins Land verliebt sind, wie wir es sind.



Zum Start der Serie trafen wir auf den Chef der Edlseer, Fritz Kristoferitsch, der bereits seit vielen Jahren das "grüne Herz" mit seiner Band nach Außen trägt. Im Interview mit Andreas Rath verrät er die Gründe für seine Heimatverbundenheit.

Bevor wir in die Tiefe gehen, wir würdest du kurz und knackig deine Einstellung zu deiner Heimat Steiermark beschreiben - wie lautet dein Sager?

Steiermark ist für mich Heimat. Steiermark ist für mich Leidenschaft. Steiermark ist für mit Lebenselixier.

Die Edlseer besetzen das Thema Steiermark ja schon seit vielen Jahren. Woher stammt diese Heimatverbundenheit?

Ich bin Stolz, dass ich dank der Musik diese Bundesland kennen und schätzen lernen durfte. Und wir haben die Ehre, dass wir viele Fans und Gäste aus ganz Österreich unsere Heimat auch näher bringen konnten. Das war mir ein Anliegen und so haben wir auch zum Beispiel den Edlseer Hoamatwanderweg mit der Geschichte der Feistritztalbahn errichtet oder etwa auch das Hoamat Trachtengeschäft vor rund 10 Jahren.

Wie erlebst du selbst die Region?

Nachdem meine Frau und ich neben erwachsenen Kindern auch ein Kleinkind haben, sind kompakte Ausflugsziele perfekt für die man nicht viel Zeit braucht. So fahren wir in z.B. in die Lurgrotte, ins Katerloch, zur Apfelstraße, zum Buschenschank, zur Tierwelt Herberstein, Schüsserlbrunn, Teichalm, den Klammweg nach Miesenbach, die Sommerrodelbahn und vieles mehr. Gerade wenn man viel unterwegs ist, sind solche nahe Möglichkeiten für Familien perfekt.

Also weit gereist, aber dennoch glücklich mit der eigenen Heimat?

Absolut. Wir hatten als Musiker viele Privilegien. Wir sind viel herum gekommen und waren oft Gäste. Auch fürs Fernsehen durfte wir Traumplätze auf den Bergen genießen. Aber die Oststeiermark ist durch seine Vielfalt und Kompaktheit einzigartig. Im Radius von 30 Kilometern kann man von der Therme bis zu den Bergen alles erleben. Und obwohl ich schon 44 Jahre alt bin, entdecke ich jetzt durch ein Mehr an Freitzeit, viele schöne Dinge. Von tollen Restaurants bis hin zu Almhütten wo urige Wirten tolel Gastgeber sind, findet man alles bei uns.

Wo liegen die Vorzüge der Region?

Wir haben einen großen Vorteil, an der Art wie wir sind. Nicht weil wir Steirer sind sondern das Bodenständige, die Sprache, das gelebte Brauchtum, das nun auch von der Jugend wieder gewaltig aufgenommen wird. Und Fakt ist, dass die Region von vielen vielen kleinen fleißigen Menschen lebt. Von vielen Kleinunternehmen, Handwerker und Co - und viele Firmen über die Grenzen hinaus bestätigen, dass die Oststeiermark bekannt ist für ihre fleißigen Leute.

Woran liegt es, dass die Region als "fleißig" gilt?

Das liegt daran, dass wir nicht eine Goldschale geboren wurden und vieles tun mussten um Menschen in die Region zu bringen. Und durch die Begeisterung und die Echtheit der Menschen wurde dann die Sommerfrische in den 70er Jahren ins Leben gerufen. Man denke an die Bekanntheit der Buchtelbar oder unsere tollen Produkte. Allen voran auch die Marke Almo, aber vieles kennen wir selbst noch nicht. In vielen Bereichen stehen wir erst vor dem Anfang.

Was war die Motivation der Edlseer die Leute in die Heimat zu bringen`?

Als Kind hatte ich das Glück im Wirtshaus aufgewachsen zu sein. Vereinsleben war für mich immer wichtig. Alle Vereine kamen zu uns und da merkte ich, wie viele leidenschaftliche Obmänner und Vereinsleute es gibt. Man hat sich gekannt und es war alles sehr rund. Und wenn man später Musik macht, kommt man erst darauf, wie man von der Region und ihren Menschen geprägt ist. Bei den Stoakoglern war das ja auch so und genau das wollen die Leute. Das ist ein Teil des Erfolgsrezeptes.

