Das Weizerland eignet sich hervorragend für Hochzeiten und bietet tolle Möglichkeiten für solch besondere Feiern.

Viel muss geplant werden, damit am wichtigsten Tag im Leben alles rund läuft.

Verliebt, verlobt, verheiratet - diese drei Worte leiten nicht nur den schönsten Tag im Leben ein, sie bringen auch eine ganze Reihe an Vorbereitungen mit sich, die vom Brautpaar getroffen werden müssen, bevor sie den Bund fürs Leben eingehen können. So ein Fest will daher gut vorbereitet sein, soll es doch dem Brautpaar und seinen Gästen ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Damit dies gelingt, stellen wir hier eine Vielzahl an regionalen Ansprechpartnern vor, die dabei gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eingebettet zwischen dem Weizer Bergland und den sanften Hügeln der Oststeiermark bietet unsere Region eine zauberhafte Kulisse für den perfekten Hochzeitstag.

Voller Vorfreude

Mit einer historischen Altstadt, liebenswerten Standesbeamten und einzigartigen Locations für die Feier ist unser Bezirk ein geeigneter Ort, der für diesen schönsten Tag im Leben so einiges zu bieten hat. Ob Brautmoden und Herrenausstatter, kreative Dekorationen, Floristen, Konditormeister oder Caterer, die heimischen Betriebe kümmern sich um alles. Auch was die musikalische Umrahmung der Feier und die tänzerischen Einlagen betrifft, helfen die Profis natürlich weiter. Die Juweliere liefern ein umfangreiches Angebot an Eheringen, auch an Geschenktipps mangelt es nicht.

Auf die Plätze, fertig, los

Wichtig ist, dass man sich genug Zeit für die Hochzeitsplanung nimmt, denn man heiratet ja schließlich nur einmal im Leben.

Egal, ob beim Brainstormen über Ihr Hochzeitsthema oder schon in der Endauswahl der Location, beim Essen, der Torte und Musik. Man ist gut beraten, wenn man die liebevoll aufbereiteten Seiten nutzt, die sich dem Thema Hochzeit in der Region widmen und die Ideen anschließend mit Familie und Freunden bespricht. So wird die Planung der eigenen Traumhochzeit gleich viel entspannter.

Ob Ringe, Mode, Deko oder Blumen - HIER werden Sie fündig.

– Tanzschule Rath

– Puchman - Deko & Geschenkideen

– Schmuck & Zeit

–Almenlandpralinen, Claudia Schellnegger

– Konditorei Feichtinger

– Der Ederer

– Floral M, Michaela-Liebeg-Schaun

– Adolf Haas

– Harrer Zuckerbäckermeister

– Mode Laschober

– Geschenk Card Weiz, Einkaufsstadt Weiz