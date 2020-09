Die Bühne gehört der Kunst

Im Rahmen der Open Stage Weiz - organisiert nach der Idee von Josef Schrenk - wurden bemerkenswerte Beiträge von 14 verschiedenen kulturschaffenden Weizern auf Leinwand im Kunsthaus Weiz präsentiert.

Die Corona-Zeit traf unter anderem auch die Künstler und Künstlerinnen schwer und diesen wurde mit der Open Stage Weiz die Chance geboten, ihr Können zu zeigen und damit die lokale Kulturszene wieder zu beleben. Denn der Kunstbetrieb in Weiz soll wieder hochgefahren werden, ist Oswin Donnerer überzeugt. Da jedoch die Zahlen der Neuinfizierten aktuell wieder steigen, müssen Präventionsmaßnahmen eingehalten werden. Im Kunsthaus werden die Sessel mit extra großem Abstand angeordnet und Veranstaltungen sind auf ca. 320 Personen limitiert - womit die von der Behörde vorgeschrieben Besuchergrenzen für diese Raumgröße sogar unterboten wird.

Auch die Beiträge der Open Stage sind aus Sicherheitsgründen separat und ohne Publikum aufgezeichnet worden. Die Künstler und Künstlerinnen gaben vor Medienproduzent Niklas Pichler und seinen Kameras ihre Talente zum Besten und nun konnten die fertigen Videos gezeigt werden.

Die Teilnehmer:

01) New Rock Generation mit coolen Tanzmoves zu moderner Musik

02) Der Kinderchor Weiz mit einem Lied zum 30-jährigen Jubiläum der Stadtbücherei

03) Roastoa mit dem Mundart-Liad „Wals morgn scho z’spät is“

04) ST3 mit feinstem Austro-Pop „Bleib bei mir“

05) Carmen Lammer mit ihrem Gedicht „Die Meerjungfrau“

06) Heike Vorraber am Klavier mit „Geh deinen Weg“ – Achtung: Gänsehautalarm

07) Die junge Band Brofaction mit „I ain‘t giving up on you“

08) Poetry Slammer Nico Lang, der seine Zuhörer zum Nachdenken anregt

09) Wolfgang Sang und Band mit einem wunderschönen Liebeslied

10) Jazz-Stück „Just me“ von Martina und Jazzus

11) Rocksong „Amused“ von Celebration Day

12) Heavy Metal von Flowers in Concrete

13) Die Band Thanx als Weizer Kultur-Urgestein

14) John Ryan’s Band, die auch nach der Veranstaltung noch live und unplugged musizierten

Fast alle Videos sind bereits auf der Homepage der Stadtgemeinde Weiz (hier klicken) als auch auf YouTube abrufbar. Einfach das Stichwort Open Stage als Suchbegriff eintippen.

Die Vielfalt an Talenten, die unsere Stadt zu bieten hat, wurde während dieser Präsentation deutlich und das Publikum durfte einen Abend voller origineller Kunst und Kreativität genießen. Um abschließend Oswin Donnerer zu zitieren: „Kunst und Kultur sind stärker als das Virus!“