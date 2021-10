Den Startpunkt des Themenweges bildet der 17 Meter hohe und 13 Tonnen schwere Solarbaum am Gleisdorfer Hauptplatz

Foto: Stadtgemeinde Gleisdorf

Die sogenannte „Straße der EnergiewÆnde“ befasst sich auf innovative Art und Weise mit den Themen Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit. An 8 Stationen im Innenstadtbereich, den sogenannten „EnergiewÆnden“, werden die BesucherInnen thematisch in eine „Sackgasse“ geführt und mit einem umwelttechnischen Problem konfrontiert. Zukunftsfähige Ansätze bzw. Lösungen kann man auf der Rückseite der „Energiewand“ entdecken, nachdem man auch physisch eine Wende vollzogen hat. Auch vier Stationen in den Ortsteilen Nitscha, Laßnitzthal, Ungerdorf und Labuch laden zum Nachdenken und Innehalten ein.

Das Motto ist: Die Energiewende beginnt mit dir!

„Die Straße der EnergiewÆnde soll vor allem dazu beitragen, die Menschen in unserer Stadt und der Region dazu zu motivieren umzudenken und durch eigenes Handeln die Klimawende zu ermöglichen“, so Bgm. Christoph Stark. Die inhaltliche Entwicklung des Themenweges erfolgte unter Einbeziehung regionaler Experten wie den Feistritzwerken, Stadtwerken, der AEE INTEC sowie der Energieregion Weiz-Gleisdorf. Vbgm. Thomas Reiter, auch Referent für Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Klimaschutz, erklärt: „Der neue Themenweg soll sichtbar machen, was unsere Stadt auf diesem Gebiet schon alles erreicht hat, Potenziale für die Zukunft aufzeigen und zur individuellen Bewusstseinsbildung beitragen!“

An 5 Stationen im Zentrum laden Solarbänke zum Verweilen ein, mobile Geräte können hier mittels Sonnenenergie aufgeladen werden

Für den Themenweg wurde die sogenannte EnergiewÆnde-App entwickelt, mit der man an jeder Station Videos zum jeweiligen Thema angezeigt bekommt. Die App setzt mit neuen Erlebnisformen wie dem Einsatz von Augmented Reality und einem interaktiven Energie-Quiz, bei dem man coole Gleisdorf-Goodies gewinnen kann, neue Akzente für ein zukunftsfähiges Gleisdorf!

Mittels Smartphone oder Tablet können Videos zum jeweiligen Thema abgerufen werden

