Ab 18. Dezember kann man sich vom neuen "No Name" Waschpark selbst überzeugen. Am Eröffnungstag ist das Erlebnis von 8 bis 18 Uhr gratis.

Die Suche nach Kleingeld bei Selbstbedienungswaschanlagen sollen bei "No Name" in Gleisdorf der Vergangenheit angehören. Dort hat man ein innovatives, weltweit einzigartiges Selbstbedienungswaschanlagenkonzept entwickelt, das durch den Einsatz modernster technologischer Möglichkeiten ein ganz neues Wascherlebnis ermöglicht und nur die Zeit abrechnet, die man tatsächlich benötigt. Über eine Million Euro wurden dabei in den neuen Waschpark investiert.

So funktioniert's:

Die Kunden werden im Waschpark NoName, über eine zentrale Anstellspur den einzelnen SB- Waschboxen zugeteilt. Ist eine Box frei, geht die Schranke hoch und der nächste Kunde kann einfahren. Wir ermöglichen Kunden dadurch sich entspannt anstellen zu können. Ohne den üblichen Ärger, an der falschen Schlange zu stehen oder Vordrängler hinnehmen zu müssen.

Über Sensoren wird das Einfahren eines Fahrzeugs in eine Waschbox automatisch erkannt. Den Prozess startet der Kunde entweder mit Bankomat- oder Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, etc. oder mit einem Waschparkticket, das auch gegen Bargeld in der Tankstelle gekauft werden kann. Sobald die Zahlungsmethode verarbeitet wurde, kann die Fahrzeugwäsche gestartet werden. Mit der Auswahl eines Programms beginnen die Zeit und der äquivalente Geldbetrag von null weg nach oben zu zählen.

Visuelles Leitsystem

Die SB-Waschanlage verfügt über sieben unterschiedliche Waschprogramme, die mittels drei unterschiedlicher Werkzeuge aufgetragen werden. Da kann man schon einmal den Überblick verlieren! Aus diesem Grund sind die Waschprogramme am Display farblich der Farbe der Werkzeuge zugeordnet. Wählt man bspw. ein rot eingefärbtes Programm, ist auch das Werkzeug mit dem roten Hochdruckschlauch zu verwenden. Zusätzlich dazu erzeugt die Beleuchtung des Waschplatzes einen roten, fünf Sekunden dauernden Farbimpuls. Erfahrungen zeigen, dass diese visuelle Unterstützung den Kunden die Bedienung wesentlich erleichtert.

Perfektes Timing

Wie lange man braucht um sein Auto zu reinigen oder wie viele Programme dabei verwendet werden, ist in diesem smarten Prozess völlig irrelevant. Wann immer die Reinigung abgeschlossen ist, setzt man sich ins Auto und verlässt die Waschbox wieder. Durch das Ausfahren wird die Transaktion automatisch, sekundengenau, abgerechnet. Die Rechnung bekommt man unmittelbar danach bequem per Mail zugesandt.

E-Auto laden & gleichzeitig SB-Saugen

Ein weiteres Novum stellen die sechs E-Ladestationen dar, in denen Autos mit bis zu 300kW geladen werden können. Ein eigens dafür installierter 1000kW-Trafo sorgt für die notwendige Energie. Als besonderes Highlight sind die Ladestationen so konzipiert, dass man während des Ladevorgangs, gleichzeitig, sein Auto saugen kann – selbstverständlich dem smarten Prozess beim SB- Waschen folgend.

Saugen und gleichzeit das E-Auto aufladen kann man nun bei "No Name" in Gleisdorf.

