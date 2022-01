Schweren Herzens haben sich die Veranstalter des Stadt-Land-Balls (Stadtgemeinde Weiz, Rotary Club, ELIN Stadtkapelle, Kameradschaftskapelle, Musikschule Weiz und Kunsthaus) dazu entschlossen, den für 22. Jänner geplanten Stadt-Land-Ball auch in dieser Saison nicht durchzuführen.

WEIZ. Um auch heuer die Jugendkultur zu unterstützen bzw. die Musikvereine und die Musikschule beim Ankauf von Instrumenten für junge Musiker:innen unterstützen zu können, wurde stattdessen ein Gewinnspiel durchgeführt.

Bei dieser Stadt-Land-Ball Tombola 2022 konnten 30 Preise im Gesamtwert von 2.400,- Euro verlost werden. Die Ziehung fand am 20. Jänner mit Unterstützung des Notars Mag. Dr. Wolfgang Regenfelder im Kulturbüro Weiz statt.

Es gab viele tolle Preise zu gewinnen.

Glückliche Gewinner

Der Hauptpreis, zwei Nächte für zwei Personen in einem Jufa Hotel nach Wahl, ging an Frau Christine Glaser aus Thannhausen.

Die Preise im Gesamtwert von 2.400,- Euro wurden ebenfalls von den Ballpartnern organisiert. Neben dem Hauptpreis gab es eine Reihe von Gutscheinen zu gewinnen, darunter ein Mopedführerschein (Galileo), Platzreifegutscheine vom Golfclub Passail, ein E-Car Gutschein von Evergreen, vom Predingerhof, dem Musikhaus Weiz und den Gemeinde St. Ruprecht/R. und Naas. Weitere attraktive Preise waren kulinarische Geschenkkörbe (Bgm Erwin Eggenreich, Bgm Gottfried Heinz, Bgm Thomas Derler, VBgm Monika Langs, Gerti Frieß, Kathrin Kahr, Barbara Rockenbauer, Helmut Leitner, Isabella Braunstein, Melanie Plattner, Team Krottendorf). Vom Kulturbüro wurden drei mal zwei Konzertabos zur Verfügung gestellt und von der Elin-Stadtkapelle eine Reihe von Gläsersets.



Auch über den Sponsorenbrief erhielten die Veranstalter ein gutes Feedback und so wird der Gesamterlös im heurigen Jahr ca. 4.500,- Euro betragen. Damit kann die Jugendarbeit in der Elin-Stadtkapelle, in der Kameradschaftskapelle und in der Musikschule Weiz mit jeweils 1.500,- Euro unterstützt werden.

