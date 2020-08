Die Region kennenlernen mit dem "Ferien(s)pass" im Vulkanland

Ein wertvolles Ferienprogramm für das Steirische Vulkanland wurde heuer mit dem Ferien(s)pass auf die Beine gestellt. Die Idee, die dahinter steht, ist den Kindern ihre Region und ihre Gemeinde näher zu bringen. In insgesamt 14 Gemeinden wurde rund 5.000 Kinder ein spannendes Unterhaltungsprogramm geboten. So durften sie beispielsweise in Sinabelkirchen mit der 15-fachen Staatsmeisterin im Hip Hop und Streetdance tanzen oder die Natur mit ihren Früchten am Erlebnistag bei der Baumschule Pauger besser kennenlernen. Dort fand an allen Werktagen im August ein Programmpunkt statt und ist damit auch für die Eltern eine wertvolle Unterstützung in der Kinderbetreuung. "Die Kinder können dabei neue Fähigkeiten für sich entdecken, Berufe kennenlernen, neue Hobbys für sich entdecken und sehen, wie regionale Produkte vor Ort entstehen. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern auch die Vereine und Betriebe", sagt Franz Fartek, Obmann-Stellvertreter des Steirischen Vulkanlandes. Der Ferien(s)pass kennt auch keine Grenzen, denn Kinder der unterschiedlichsten Gemeinden lernen sich bei den Veranstaltungen kennen und es wird das "Wir-Gefühl" gestärkt. "Seit 2016 bieten wir den Kindern in den Ferien diese Möglichkeit an und es wird sehr gut angenommen. Besonders heuer aufgrund der Ausnahmesituation war es wichtig, ein Programm auf die Beine zu stellen. Ein Jugendlicher konnte sogar beim Betriebsbesuch eine Lehrstelle finden", ergänzt Sinabelkirchens Bürgermeister Emanuel Pfeifer.