Diese Woche verbringe ich in Deutschlandsberg in einer Ausbildung zum Radio- & Synchronsprecher, die von der Sprecher Akademie veranstaltet und durchgeführt wird. Ich möchte meine Sprechkompetenz verbessern, um als Literatin, Texterin und Redakteurin in Zukunft noch interessantere Projekte durchführen zu können.

Mit mir nehmen insgesamt 28 Teilnehmer*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Es sind interessante Menschen aus unterschiedlichen Berufsfeldern wie z.B. Redakteure, Sänger, Schauspieler und Komponisten. Durchgeführt wird die Ausbildung in den zahlreichen Seminar-Räumlichkeiten des JUFA Hotels Deutschlandsberg.

Die Sprecher Akademie und der Schulungssender NJOY Radio

Nicht nur die Vielfalt der Teilnehmer*innen macht die Ausbildung der Sprecher Akademie attraktiv: mit einem einzigartigen gesamtheitlichen Konzept wird theoretisches und praktisches Know-how in Bezug auf Radiosprechen, Radiojournalismus, Hörbuchsprechen und Synchronsprechen vermittelt. Dabei ist ein 15-köpfiges Trainer- und Organisationsteam unter der Führung von Dolf Maurer mit großem Engagement und Können ganze 8 Tage (und Nächte) im Einsatz, um die Teilnehmer*innen in corona tauglichen und kompakten Kleingruppen zu unterrichten. Was jeder gleich spüren kann: Dolf Maurer ist das große Herz der Sprecher Akademie und auch ihr charismatischer Leader.

Ein wichtiger Bestandteil des Trainingskonzeptes stellt die Praxis im einzigartigen Übungsstudio von Schulungssender NJOY Radio 88,2 im Zentrum von Deutschlandsberg dar. Dort werden Beiträge recherchiert, journalistisch aufbereitet, aufgenommen, geschnitten und die Endversionen dann mit dem NJOY Radio Moderator vom Dienst live auf Sendung gebracht. Schon nach dem 3. Tag geht's ab: "LIVE ON AIR". Mehr als 60. 000 Menschen in der Süd-Weststeiermark hören das Programm live. Das hebt den Adrenalin-Spiegel der Teilnehmer*innen und bringt gleichzeitig eine Menge Spaß. Die Stimmung in der Sprecher Akademie ist fantastisch und das Trainingskonzept sorgt dafür, dass die verschiedenen Themen perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Mich interessiert die Story der Sprecher Akademie, die es nun schon 30 Jahre gibt. Ich bitte den Gründer und Geschäftsführer, Dolf Maurer, der es sich übrigens nicht nehmen lässt, auch selbst zu unterrichten, um ein Interview für das nächste Regionalportrait.

Aus einer Leidenschaft wird eine Institution

Dolf sitzt mir gegenüber, seine Augen sprühen voll Energie und seine lebendigen Handbewegungen unterstreichen auf bedeutsame Weise, was er mir erzählt. Während Dolf spricht, staune ich über die unglaubliche Willenskraft, die ihn schon als Jugendlichen beflügelt hat und die ihn von Gleisdorf aus in vielen Stationen um die Welt geführt hat. Heute kann Dolf auf ein bemerkenswertes Lebenswerk zurückblicken.

Dolf wurde als Rudolf Ludwig Maurer in Gleisdorf geboren. Schon in jungen Jahren hat er sich leidenschaftlich der Musik gewidmet und beschlossen, dass er Moderator werden möchte. Nach Absolvierung des Kollegs für Elektrotechnik und Wirtschaft an der BULME in Graz arbeitete Dolf als freier Tontechniker.

Nachdem ihm das damals in Österreich vorherrschende Radiomonopol missfiel, beteiligte sich Dolf 1987 am Aufbau des deutschsprachigen Radiosenders MM2 (heute Radio SI) im benachbarten Slowenien. Dort war er auch als Moderator tätig. Nur 15 km von der österreichischen Grenze entfernt, bot man den Hörern in der Südsteiermark eine Alternative zum ORF-Programm. Um Mitarbeiter für den Sender zu finden und gut auszubilden, entwickelte Dolf Ausbildungen für das Radiosprechen und gründete seine „Radio Highschool“, einen Vorläufer der heutigen Sprecher Akademie. 2003 gründete Dolf den gemeinnützigen Verein Basic Vocal zur Förderung des Radiosprecher-Nachwuchses und zur Unterstützung praktischen Unterrichts für Medien an Schulen, für den versuchsweise der Radiosender NJOY Radio in Leibnitz im Rahmen der Steirischen Landesausstellung als Event-Radio auf Sendung ging. Aus dem Versuch wurde eine wichtige Ausbildungseinrichtung, die bald auch zu einem weiteren Sendestudio von NJOY Radio in Wien in Zusammenarbeit mit der FH Wien der WKW führte. Damit ist NJOY Radio das größte Ausbildungsradio Österreichs. Im Frühling 2012 startete Dolf den Probelauf NJOY Radio auch in der Region Weiz, erhielt aber lediglich eine Konzession für drei Monate. Das finde ich übrigens sehr schade!

Um die inzwischen große Nachfrage an Sprechkursen zu bewältigen, gründete Dolf die Sprecher Akademie auch in Deutschland und der Schweiz als eigenständige Gesellschaften. Mittlerweile besuchen jährlich 1200 Teilnehmer die Sprecher Akademie. Heute reicht das Angebot von Seminaren und Workshops für Menschen, die ihre Sprechtechnik aus beruflichen oder persönlichkeitsbildenden Gründen besuchen, bis hin zu zertifizierten Trainerausbildungen oder auch weiterführenden Ausbildungen für Absolventen, die Sprechen / Schreiben / Medien als Bachelor studieren, oder ein Masterstudium zum Master of Arts belegen.

Weitere von ihm geführte Unternehmen und dazugehörige Ausbildungskonzepte beschäftigen sich mit Werbe-, Tontechnik-, Musik- und Videoproduktionen. Sehr bekannt ist die SL Multimedia GmbH. mit Studio in Lannach.

Was bewegt Dolf, was macht ihn so erfolgreich?

Dolf ist kein Geschäftsführer in Anzug und Krawatte, sondern er ist Sprechtrainer mit vollem Einsatz, er ist eine „Ganzkörper-Stimme“. Während der ganzen Ausbildung ist er an der Basis. Er steht entweder selbst im Training oder unterhält sich mit den Teilnehmern, die Fragen an ihn stellen oder er reflektiert das Tagesgeschehen mit seinen Trainern.

Die Sprecher Akademie liegt Dolf besonders am Herzen. Er wählt jeden seiner neuen Trainer selbst aus. Entscheidend dafür sind nicht nur die notwendigen Kompetenzen, sondern auch die Teamfähigkeit seiner mittlerweile 80 Trainer. Viele Trainer arbeiten schon Jahre und Jahrzehnte für Dolf.

Aber auch die Teilnehmerberatung liegt in seiner Hand. Dolf fühlt sich verpflichtet, dass seine Teilnehmer den bestmöglichen Nutzen aus seinen Trainings ziehen können. Dazu müssen Erwartungshaltung und Voraussetzung der Teilnehmer mit seinem Angebot zusammenpassen. Nur so sind zufriedene Kunden garantiert.

Dolf möchte sich vermehrt der Weiterentwicklung der Sprecher Akademie widmen und sie mit neuen Konzepten und Innovationen in die Zukunft führen. Die schwierige Pandemiezeit wurde genutzt, um notwendige Veränderungen in Gang zu bringen und erste Schritte in Richtung digitaler Lernmethoden und Lernformen zu gehen, diese pilothaft umzusetzen und das Ergebnis evaluieren. Ein wichtiger Schritt war auch der Entschluss, eine eigene Software für das interaktive Online-Learning mit trainergeführten Gruppentrainings entwickeln zu lassen. Der Prototyp ist bereits im Einsatz und hat vielversprechende Ergebnisse gebracht.

Der Wunsch für die Zukunft

Dolf antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Die Sprecher Akademie soll nicht größer werden. An erster Stelle steht die Qualität der Ausbildung für unsere Teilnehmer*innen.“

