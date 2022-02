Die Region Gleisdorf trauert um Josef Rath. Ein besonderes Mitgefühl gilt dabei seiner Frau Emma und der gesamten Familie.

"Sepp" war seit 1978 Mitglied des Alpenvereines Gleisdorf und wurde als Jungpensionist 1991 von den Vereinskollegen zum neuen Obmann gewählt, den er bis 2005 innehatte. Nach intensiven Vorarbeiten gründete Sepp mit seinen Funktionären 1993 die Sektion Gleisdorf und schaffte so mit einem breiten Angebot und durch seine freundliche und verbindliche Art einen starken Zuwachs, der sich dreimal in den zweitbesten Mitgliederzahlen aller Sektionen widerspiegelte.

Goldene Ehrenzeichen der Republik

2001 bekam er das Goldene Ehrenzeichen der Republik für die jahrelangen Meldungen der Wetterdaten an die ZAMG und 2005 das Landessportabzeichen in Gold sowie weitere Anerkennungen für seine verdienstvolle Arbeit für den Alpenverein.

2005 übergab Sepp nach gesundheitlichen Problemen den ersten Vorsitz und war bis 2010 zweiter Vorsitzender.

Am 26.02.2010 wurde Sepp Rath aufgrund seiner Verdienste für den Alpenverein Gleisdorf unter Beisein des Alpenvereinspräsidenten und des Landesobmannes zum Ehrenobmann der Sektion Gleisdorf gewählt, wo er sich weiterhin engagierte.

