Auf Grund von Starkregen und Gewittern kam es am Dienstag, 04.08.2020 erneut zu zahlreichen Einsätzen im Bereich Weiz.



Betroffen war wieder der gesamte südliche Bereich des Bezirkes Weiz, dort hauptsächlich der Großraum Ludersdorf, Gleisdorf und St. Margarethen/R.. Der erste Unwettereinsatz wurde um 15:54 Uhr alarmiert.

Es wurden duzende Keller überschwemmt, kleine Bäche wurden zu reißenden Fluten!

Sogar das Feuerwehrhaus in Ludersdorf wäre beinahe überschwemmt worden und mit Sandsäcken konnte das aber verhindern werden.

In Gleisdorf wurden im nördlichen Stadtbereich Dutzende Keller überschwemmt. Das Wasser ist vom "Kessel" zur Fritz-Huber-Gasse, regelrecht runter-geschossen, Richtung Hauptplatz und wurde so zu einem kleinen Bach. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Gleisdorf mussten dann rund 40 Keller im Stadtgebiet auspumpen. Die FF Ludersdorf und Gleisdorf wurden von anderen Feuerwehren im Bezirk unterstützt.

Mehrere Bäume in Richtung Entschendorf und Dirnreith, Dachabdeckung im Bereich Entschendorfberg, Bachaustritt vom Entschendorfbach zwischen Dirnreith und Entschendorf, Keller auspumpen in St.Margarethen/R und Diverse Straßenreinigungen waren die Einsätze von der Feuerwehr St. Margarethen / R. , die abzuarbeiten galt.

Insgesamt waren 19 Feuerwehren mit ca. 320 Einsatzkräften im Einsatz. Über 90 Einsätze wurden im Einsatzleitsystem disponiert.

Auch zwei Zivildiener der Bereichswarnzentrale Weiz wurden ab 16:00 Uhr durch 7 Disponenten der Florianbereitschaft unterstützt.

Video Hochwasser in Ungerdorf

Fotos: BFV Weiz, FF Gleisdorf und Gerald Dreisiebner