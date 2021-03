Die „Goldene Tanne 2020“, die höchste Auszeichnung der SPAR Österreich, ging an den EUROSPAR Weiz. Marktleiterin Cornelia Krenn gewann mit ihrem Team den Filialwettbewerb. Das gesamte Team hat wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen und bewiesen, dass man es mit viel Engagement und persönlichen Einsatz weit bringt.

24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen gemeinsam mit Marktleiterin Cornelia Krenn für ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis im EUROSPAR in Weiz. Mit kompetenter Beratung und einer vielfältigen Auswahl an regionalen sowie internationalen Spezialitäten ist das Team im EUROSPAR Weiz mit ihrem Nahversorger ganz nah an den Wünschen ihrer Kundinnen und Kunden dran. Marktleiterin Cornelia Krenn nahm stellvertretend für die gesamte Belegschaft die „Goldene Tanne“, die höchste interne Auszeichnung von SPAR, entgegen. Die Verleihung fand im kleinen Rahmen im EUROSPAR Weiz statt.

Cornelia Krenn

Cornelia Krenn leitet den EUROSPAR in Weiz seit September 2018 (davor war sie im SPAR Kumberg als Markleiter tätig) und ist bereits seit 7.03. 2016 im Familienunternehmen tätig. Ausschlaggebend für den Sieg waren, neben der perfekten Optik des Marktes, auch die umfangreiche Sortimentsvielfalt, Top-Werte bei der Kundenzufriedenheit sowie die Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeitenden. „Das gesamte Team freut sich riesig über den Gewinn. Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit im Markt. Und wir werden auch weiterhin unseren Kundinnen und Kunden den besten Service bieten!“, so Marktleiterin Cornelia Krenn über den Gewinn der „Goldene Tanne“.