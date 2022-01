Sozial, teamfähig, mitfühlend, motiviert und interessiert an einem krisensicheren Job? Fühlst du dich angesprochen?

Perfekt! Dann bist du in der Fachschule für Sozialberufe in Weiz goldrichtig. Nach drei Jahren Theorie an der Schule, trennt dich nur mehr ein halbes Jahr vom Beruf „Pflegeassistent:in“. Natürlich stehen dir bereits nach drei Jahren viele Wege offen. Du kannst sowohl im Büro als auch im Sozial- und Gesundheitsbereich tätig werden. Nach der 3- bzw. 3,5-jährigen Ausbildung hast du eine Top-Ausbildung und einen sicheren Arbeitsplatz, der dir mit Sicherheit Freude bereitet. Neugierig geworden? Weitere Informationen findest du auf www.hlw-weiz.at.