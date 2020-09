Die Familienpatenschaften der Chance B bringen freiwillig Engagierte mit jenen Familien zusammen, die vorübergehend zwei helfende Hände gut gebrauchen können.

Familienpaten sind Laienhelfer und unterstützen junge Eltern in der Oststeiermark kostenlos. Nach einer Projektpause während des Lockdown im Frühling sind seit Juli die Paten der Chance B wieder im Einsatz.

Gründe für eine Familienpatenschaft

Für ein halbes Jahr kommen die Familienpaten rund drei Stunden wöchentlich in die Familie und begleiten Kinder im Alter bis zu 12 Jahren. Sie verbringen Zeit mit den Kleinen, sorgen für Abwechslung im Alltag und entlasten deren Eltern.

Gründe, warum es in einer Familie vorübergehend helfende Hände braucht, gibt es viele: die Geburt eines weiteren Kindes, die saisonale Arbeitsbelastung am Hof, Kinder, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einfordern, oder weil im Moment Mamas Puste einfach raus ist.

Helfende Hände sind gesucht

Wenn eine Patenschaft genau das Richtige für deine Familie ist, dann warten zahlreiche Paten darauf, deine Familie begleiten zu dürfen. Aber auch Menschen jeden Alters, die ein paar Stunden Zeit in Kinderlachen investieren möchten, werden gebraucht. Um als Familienpatin/Familienpate aktiv zu werden, sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Liebe zu Kindern und die Bereitschaft diese für einen begrenzten Zeitraum zu begleiten, sind ausreichend. Vor ihrem Einsatz werden Paten geschult, sie sind versichert und können an zahlreichen Austausch- und Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen.

Interessiert?

Die Chance B freut sich auf deine Kontaktaufnahme: freiwillig@chanceb.at; 0664/60409700.

