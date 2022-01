Die Omikron-Welle breitet sich auch bei uns nun mehr aus. Was neben Nahrungsmittel ein jeder Haushalt benötigt, ist Strom. Damit diese Versorgung gewärleistet bleibt haben die Feistritzwerke, der Stromversorger der den Großteil der Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz versorgt, einen Notfallplan. Aber auch die Gemeinden wie besiepielsweise Gleisdorf sind auf Notfälle vorbereitet.

Mittlerweile benötigen unzählige Dinge des täglichen Gebrauchs eine Stromversorgung und in jedem Haushalt kann es relativ leicht zu einem Kurzschluss kommen. Doch der Schaden kann in den meisten Fällen relativ rasch wieder behoben werden. Was passiert, wenn aufgrund eines Notfalles die Versorgung in der Region unterbrochen ist? Die Feistritzwerke sind laut Geschäftsführer Erich Rybar gut vorbereitet: "Aus derzeitiger Sicht sehen wir uns gut gerüstet, dass die Stromversorgung gewährleistet bleibt." Unser lokale Stromversorger mit der Zentrale in Gleisdorf versorgt als flächenmäßig zweitgrößter steirischer Verteil­netz­betreiber ein Netzgebiet von 1.115 km² in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Teilen von Graz-Umgebung. Dazu gehören rund 1.300 Trafo-Stationen und 4.700 km Strom­leitungen, das entspricht in etwa 1/8 des Erdumfangs.

Das Versorgungsgebiet der Feistritzwerke in drei Bezirken.

Bei den Feistritzwerken gibt es derzeit aus Sicherheitsgründen eine strikte Trennung der Mitarbeiter. "Wir haben fünf Bereitschaftsteams für die 24 Stunden-Bereitschaft , welche regional unterschiedlich stationiert sind. Die meisten Besprechungen erfolgen online bzw. telefonisch und persönliche Kontakte sind auf ein Minimum reduziert", sagt Erich Rybar.

So fahren die Monteure von zuhause auf die jeweilige Baustelle um Zusammenkünfte am Firmengelände zu vermeiden. Auch im Büro gibt es großteils Homeoffice mit der Definition, dass ein bis maximal zwei Personen im Büro anwesend sind. "Durch die starke Unterteilung unserer Teams sehen wir im Notfall kein Problem", ergänzt der Geschäftsführer der Feistritzwerke. Auch das Internet als Informationsquelle ist weiterhin stark im Vormarsch. Ist die Verbindung in unserer Region an das Stromnetz gebunden? "Zumindest für normale Stromausfälle sind wir bei der Internetversorgung gut gerüstet, da unsere PoP-Standorte (Anmerkung: Zugangspunkte für die Internetversorgung) sind selbstverständlich mit USV-Anlagen ausgestattet", schließt Rybar ab.

"Die Omikronwelle nimmt eine sehr dynamische Entwicklung, die sich derzeit Gott sei Dank nicht in den Spitälern niederschlägt. Klar ist natürlich, dass alle Firmen und Institutionen sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie personelle Ausfälle kompensieren können. Das gilt für alle Bereiche, so auch für die Elektrizitätswerke, die für den sicheren Netzbetrieb verantwortlich sind. Was Omikron nicht kann, ist den Strom ausschalten!", sagt Christoph Strak, Bürgermeister von Gleisdorf. Aber nicht nur die Stromanbieter, sondern auch Gemeinden beschäftigen sich aufgrund Omikron mit Notfallplänen.

Gleisdorf ist vorbereitet

"In der Gemeinde treffen wir Vorkehrungen, wie z.B. Schichtbetriebe, Trennung in Gruppen, wo das möglich ist und erhöhte Vorsichtsmaßnahmen, um Ausfälle zu vermeiden. Unser Ziel ist, auch in den nächsten Wochen und Monaten für die Menschen dazu sein, wie wir es in den letzten 2 Jahren auch waren!", schließt das Oberhaupt von über 11.000 Bewohner.

