FF Hohenkogl/Mitterdorf - ELM Albert Wagner – 70 Jahre Feuerwehrmitglied

Eine besonders ehrenvolle Aufgabe hatte eine Abordnung unserer Wehr am Freitag, 28.08.2020. ELM Albert Wagner, geboren 1933, trat bereits 1950 der Feuerwehr Hohenkogl/Mitterdorf bei und erhielt heuer dafür die Medaille für 70-jährige verdienstvolle Tätigkeit in unserer Wehr. Als Gratulanten zu diesem Jubiläum kamen seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz auch Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter BR Thomas Brandl und Abschnittsfeuerwehrkommandant ABI Christian Lechner. Auch Bürgermeister Thomas Derler und Vize-Bürgermeister Alois Strobl dankten ELM Albert Wagner für seine jahrzehntelange Tätigkeit im Feuerwehrwesen der Gemeinde Mitterdorf an der Raab.

Besonders erwähnenswert ist, dass ELM Albert Wagner, gemeinsam mit ELM Norbert Kreimer, in den Jahren von 1989 bis 1991 als Polier beim Bau des neuen Feuerwehrhauses fungierte. Nach zirka 10500 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden aller konnte das neue Haus im August 1991 feierlich eingeweiht werden.

Wir gratulieren nochmals ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und wünschen für die Zukunft vor allem viel Gesundheit !!