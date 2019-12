Fit ins neue Jahr - Neujahrsvorsätze die halten!

Wie Sekt, Glücksbringer und Feuerwerk gehören auch die Neujahrsvorsätze zu den Klassikern rund um den Jahreswechsel. Trotz der anfänglich noch großen Motivation gelingt es meist nicht die gefassten Vorsätze umzusetzen.

CrossFit-Coach Cornelia Roffeiserklärt, wie es gelingen kann!

Das allerwichtigste für einen Erfolg beim Training ist es nicht nur grundsätzlich motiviert zu sein, sondern auch die richtige Motivation zu haben!

Das Ziel sollte sein gesund, fit und beweglich zu werden beziehungsweise zu bleiben. Beim CrossFit trainieren wir meistens als Gruppe in der sich die Teilnehmer untereinander kennen, motivieren und anfeuern - das steigert die Freude an der Bewegung. Mir als Coach ist es auch wichtig die Übungen an das jeweilige Level der Teilnehmer anzupassen, sodass jeder nicht nur von Anfang an mit machen, sondern auch erfolgreich seine Ziele erreichen kann. Weil Crossfit den ganzen Körper trainiert ist kein Training gleich wie das andere, so kommt niemals Langeweile auf. Fixe Trainingstermine an denen man sich als Gruppe trifft wirken super gegen den inneren Schweinehund. Ist die passende Gruppe erst mal gefunden und der Ehrgeiz geweckt steht dem Erreichen der fürs neue Jahr gesetzten Ziele nichts mehr im Wege.