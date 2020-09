Beim Landesblumenschmuckbewerb "Die Flora" wurden die schönste Blütenpracht in Stadt, Markt und Katastralgemeinde bewertet. Dabei wurden Fischbach, St. Kathrein/Offenegg und Strallegg als drei von fünf "Schönsten Gebirgsdörfern" ausgezeichnet.

Mit dem Erwachen der Natur und dem Erblühen der ersten Pflanzen rückte auch der Termin des Landesblumenschmuckbewerbes für rund 38.000 Blumenbegeisterte in der Steiermark näher. In welcher Stadt gibt es heuer die schönsten Blumen und wer hat den schönsten Garten? Dieser Frage stellte sich auch im Jahr 2020 wieder die Jury des Landesblumenschmuck-Bewerbes.

Dabei wurden gleich drei (von insgesamt fünf) Gemeinden aus dem Bezirk Weiz zu den "schönsten Gebirgsdörfern" erkoren: Fischbach, St. Kaathrein am Offenegg und Strallegg. Und zwar nicht zum ersten Mal – alle drei Orte sind Seriensieger: St. Kathrein am Offenegg ist bereits zehn Mal als schönstes Blumendorf im Land ausgezeichnet worden (1990 sogar schönstes Blumendorf Europas). Strallegg erhielt die Bestbewertung von fünf „Floras“ bereits zum fünften Mal und Fischbach sogar zum siebenten Mal in Folge.

„Wir sind auf dem besten Weg zur Flora in Platin“, lässt Bürgermeisterin Silvia Karelly wissen, die auf einen Seriensieg von zehn Bestbewertungen hintereinander hinzielt.

Immer mehr Anforderungen

Jedes Jahr nimmt die Zahl der Kinder- und Gemeinschaftsprojekte zu, die zum Ziel haben, das Umweltbewusstsein zu schärfen und sich intensiver und umsichtiger mit unserer Natur auseinanderzusetzen. „Leider mussten wir dieses Jahr aus gegebenen Anlass auf diese Projekte verzichten“, blickt Ferdinand Lienhart, Obmann des Verbandes der Steirischen Gärtner und Baumschulen, zurück.

Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, wird in Zukunft ein größerer Schwerpunkt auf Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit gelegt. Aus diesem Grund wurden die Bewertungskriterien angepasst. Damit wird ein Zeichen gesetzt und den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, sich mit den neuen Herausforderungen in diese Richtung zu entwickeln.

Von Öffentlich bis Privat

„Egal, ob Sie ein kleines Objekt, eine große Gartenanlage, einen Bauernhof oder einen Buschenschank haben, ob Sie sich um die Blumenpracht eines Gasthauses oder einer Firma kümmern – wir laden Sie unter dem Motto ‚Mach mit und blüh auf!‘ ein, sich am Blumenschmuckbewerb zu beteiligen“, lud die diesjährigen Landesjury ein.

Im Privatbau gab es Preise in den Kategorien Balkon-, Fenster- und Terassenschmuck, Bauernhöfe, Häuser mit Vorgarten, Bauernhöfe in steiler Hanglage, Besondere Leistungen, Gärten und Schaugärten. Auch Gaststätten und Hotels, Buschenschenken und Heurigen wie auch Gewerbebetriebe wurden bewertet.

Heinzelmännchen hinter den Blumen

Aber wer steckt eigentlich hinter der Blumenpracht? Viele Ehrenamtliche, wie sich in den drei Weizer Gemeinden zeigt. In Strallegg wird Brigitte Hainzl, alias die "Blumendame", beim Blumen setzen von zahlreichen freiwilligen Frauen unterstützt. In Fischbach wird von den Gemeindearbeitern gegossen – organisiert, bestellt, gesetzt und gepflegt wird aber alles von einem ehrenamtlichen Team aus 19 Frauen und zwei Männern, angeführt von Marianne Dornhofer. „Sie alle stecken so viel Liebe in diese ehrenamtliche Arbeit, als wäre das ihr eigener Garten. Die Stunden, die sie leisten, wären für die Gemeinde unbezahlbar“, zeigt sich Karelly stolz – auch auf die vielen schön gepflegten Gärten im Ort.

Auch in St. Kathrein/O. werden die Gemeindemitarbeiterinnen Gerti Schwaiger, Silvia Spreitzhofer und Maria Schwaiger immer wieder von rund zehn ehrenamtlich engagierten Frauen unterstützt. „Heuer haben wir wegen Corona im Frühjahr weniger Aufwand beim Setzen betrieben – da ist die Auszeichnung jetzt eine umso schönere Bestätigung“, sagt Bürgermeister Thomas Derler.

Alle Ausgezeichneten aus dem Bezirk Weiz

Gemeinden:

Fischbach, St. Kathrein/O., Strallegg (5 Floras, Schönstes Gebirgsdorf)

Heilbrunn (3 Floras, Schönste Katastralgemeinde)

St. Margarethen/Raab (2 Floras)

Hotels/Gaststätten:

Dorfhotel Fasching Fischbach (4 Floras)

Gasthaus Hulfeld und Taxwirt, Passail (3 Floras)

Johann Reithofer, Naintsch (3 Floras)

Gewerbebetriebe:

Hofladen Petra Schrenk, Passail (3 Floras)

Auszeichnungen an Private: