Goldenes Ehrenabzeichen für BGM Labg.a.D. Bernhard Ederer

Im Zuge einer kleinen Feier beim Hofladen

Breisler – Rockenbauer in Leska bei Weiz

lud der Landesobmannstellvertreter - Bezirksobmann des Steirischen Seniorenbundes

Anton Paierl eine Abordnung des Vorstandes

sowie den Bgm. von Naas Bernhard Ederer zu dieser Feier ein.

Grund zu diesem Anlasses war, dass der Steirische Seniorenbund sowie die Bezirksgruppe Weiz,

Herrn Bernhard Ederer als höchste Auszeichnung

die Goldene Ehrennadel überreichen durfte.

Bezirksobmann Anton Paierl würdigte Bgm. Bernhard Ederer in seinen Dankesworten,dass er sich sehr stark für die ältere Generation einsetze und dem Steirischen Seniorenbund sehr verbunden sieht. Er ist ja seit 2005 auch dessen Mitglied.

Die Bezirksgruppe Weiz, sowie der Steirische Seniorenbund mit Landesobmann Gregor Hammerl wünscht ihm alles Gute für die Zukunft in seinem Wirkungsbereich als Bürgermeister und dankt für das feine Miteinander.

Bezirksschriftführer

Neuhold Franz