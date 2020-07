Es wäre schon sehr herausfordernd für eine Autorin und Redakteurin, ihr eigenes Portrait zu verfassen. Gott sei Dank bekomme ich dafür professionelle Unterstützung von Ulrich Gutmann, einem supernetten Redakteur der Woche Gleisdorf.

Ulrich Gutmann ist auf das von mir entwickelte Format der REGIONALPORTRAITS in der Region Weiz erst kürzlich aufmerksam geworden und war begeistert von der Idee des regionalen „Storytellings“. In den Portraits geht es nämlich nicht um eine möglichst verdichtete Sach-Berichterstattung, so wie es das Tagesgeschäft der Wochen- und Tageszeitungen strikt erfordert. Es geht vielmehr um eine sehr persönliche und ausführliche Darstellung von außergewöhnlichen Menschen aus unserer Region und ihren bemerkenswerten Projekten oder Anliegen. Sie sollen die Herzen der Leserinnen und Leser bewegen. Das ist mit einem besonderen Erzählstil möglich, der auch Poesie in die Redaktionsarbeit bringt und von jeglichem Stress befreit ist, die Geschichte mit möglichst wenig Zeichen und Wörtern auf einem genau vordefinierten Platz verdichten zu müssen. Ich darf hier als Redakteurin auch Literatin sein und darf platz- und worttechnisch also aus dem Vollen schöpfen. Ein nicht ganz unwichtiges ergänzendes Element des Storytellings ist, die erzählte Geschichte mit ehrlichen, authentischen Bildern des Interviewten zu begleiten, die seinen Charakter und seine Mission erstrahlen lassen.

Nun aber übergebe ich Uli Gutmann das Redakteurs-Wort:

Einer besonderen Aufgabe hat sich die Wollsdorferin Hermine Arnold verschrieben. Die Programm Managerin einer großen weltweit agierenden Firma wollte verdiente Persönlichkeiten aus der Region hervorheben und hat auf meinbezirk.at als Regionautin eine eigene Serie gestartet. Dabei ist sie für ihre "Regionalportraits" mit Zettel, Stift und Smartphone in der Umgebung unterwegs und besucht Personen wie etwa Wolfgang Neffe (Initiator des Kunstparks in St. Ruprecht an der Raab), Hans Pendl (Holzschnitz-Künstler aus Leidenschaft), Bio-Unternehmerin Maria Schenner (hat mittels Crowd-Funding die Genuss-Greißlerei "Steigerl" gegründet) oder Landwirtin Aloisa Hasenhütl (eine Bäuerin aus Leidenschaft). Die mittlerweile schon zehn REGIONALPORTRAITs erfreuen sich großer Beliebtheit. Hermine Arnold ist sehr vielseitig und ihre Leistungen wurden in der Vergangenheit auch durch Preise wie etwa den Einstein Innovation Award des Landes Steiermark oder den Literaturpreis "Wortschatz" gewürdigt.

Wie bist du darauf gekommen, deine REGIONALPORTRAITs zu erstellen?

Ich bin freiberufliche Literatin und Texterin. Das wöchentliche Format REGIONALPORTRAIT habe ich entwickelt, um in authentischen Stories und Bildern von bemerkenswerten Menschen zu berichten, die die Herzen der Leser berühren sollen. Die Woche gibt mir als Regionautin dazu die nötige Plattform und den nötigen Raum.

Ich freue mich, dass meine Portraits so gut in der Bevölkerung angenommen werden und Beiträge auch immer wieder den Weg in die Printversion der Woche finden. Auf diesem Wege möchte ich mich für die vielen tollen Rückmeldungen bedanken!

Was ist das Ziel deiner Serie?

Da ich gerne hier in der Großgemeinde St. Ruprecht lebe und auch eine überzeugte regionale Konsumentin bin, wollte ich auf Entdeckungsreise gehen und wunderbare Menschen, innovative Projekte, hervorragende regionale Produkte und Dienstleistungen, die es direkt vor unserer Haustüre gibt, auf diesem Wege selbst kennenlernen und der Öffentlichkeit präsentieren. Wir haben so viele Schätze, wir müssen sie nur entdecken.

Du bist vom Beruf Programm Managerin. Sind die REGIONALPORTRAITs eine Art Ausgleich zu deiner beruflichen Tätigkeit?

Auf jeden Fall: JA. Auf der einen Seite arbeite ich in einem global agierenden Technologie-Unternehmen, auf der anderen Seite genieße ich das Leben in meiner Region.

Da ich mich sehr für die Menschen in meiner Umgebung interessiere, habe ich einen Weg gefunden, viele interessante Menschen kennenzulernen und meine „Texterei“ gibt mir die Möglichkeit, diese Menschen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Den Worten tiefere Bedeutung schenken und damit Menschen bewegen, das ist meine große Leidenschaft. Neben den REGIONALPORTRAITS „vertexte“ ich auch Ausstellungen und deren Objekte und habe gerade meinen ersten Gedichteband „[Schmerz.verdichtet]“ herausgegeben. Darin erkennt man auch meine enge Verbindung zur Musik, denn viele meiner Gedichte sind musikalisch: Einige davon wurden bereits wunderbar von (regionalen) Komponisten des Steirischen Tonkünstlerbundes vertont. Hörproben der Uraufführungen können auf www.nedi.at nachgehört werden.

Was gibt es Neues?

In der Zwischenzeit hat Prof. Viktor Fortin wieder 2 Gedichte „Was nur Herzen verstehen“ und „Steira Rap“ von mir vertont, die mit dem Wiener Glasharmonika Duo und dem Kirchenmusikverein am 10. Oktober 2020 in Hartberg zur Uraufführung kommen und am 11. Oktober dann auch in Anger zu hören sind.

Die 20-jährige aufstrebende deutsche Künstlerin aus Regensburg, Ronja Künkler, hat gerade den Entwurf für die balladenmäßigen Umsetzung meines Gedichtes „Wenn ich nicht mehr weiß“ vorgestellt. Das geht richtig unter die Haut!

Leider wurden heuer corona bedingt alle musikalisch-literarischen Lesungen abgesagt. Die nächste Möglichkeit einer Lesung wird anlässlich des Tags der offenen Tür im Kunstpark in St. Ruprecht an der Raab am 13. September 2020 sein. Dort kann man dann auch das Buch mit persönlicher Widmung erhalten.

Der Wunsch für die Zukunft

Ich lebe und wohne gerne hier und möchte auch hier meine Kompetenzen als Literatin, Texterin und Redakteurin mit meinem Literatur-Musik.Text-Atelier einbringen.

Ein herzliches Dankeschön an Uli Gutmann für das tolle REGIONALPORTRAIT-Interview. Danke auch, dass du immer wieder Beiträge in die Printausgabe der Woche bringst!

