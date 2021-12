Hoffnung, Zuversicht und Liebe. Das ist es, wonach sich die Menschen schon zu Hildegard Bingens Zeit vor mehr als 900 Jahren gesehnt haben. Und das ist es, was wir heute genauso dringend benötigen. Aber wir können sowohl "Empfänger" als auch "Sender" dieser Botschaften sein. Eine kleine Geste, ein freundliches Wort, ein nettes Lächeln kann wie ein Licht in der Dunkelheit wirken und unsere Herzen öffnen. Auch die Musik ist gerade in der Weihnachtszeit ein Herzensöffner.

Hier ist nun der vorletzte Vers von "Hildegards Weihnacht", einem zeitgenössischen Gedicht, das mit Textfragmenten von Hildegards "Symphonia" verwoben ist.

Vers 7:

Die Engel sprechen zu uns in der Musik.

Damit öffnen sie unsere Herzen und unsere Lieb'. O angeli in symphonia laudent in symphonia laudent.

O angeli in symphonia laudent in symphonia laudent.

Deutscher Text: Hermine Arnold

Lateinischer Text: Hildegard von Bingen

Umsetzung in Keramik: Franziska Grabner

