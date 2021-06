Eigentlich war es ja eine Mehrjahreshauptversammlung des Naturpark Almenland, da die letzten Coronabedingt ausgefallen sind. Im Kultursaal Gasen wurde nun wieder gewählt und auch das neue Projekt "Respekt" vorgestellt.

Nach der Begrüßung des Obmann Erwin Gruber und den Tätigkeitsberichten der verschiedenen Institutionen wurde auch auf das Mobilitätskonzept Naturpark Almenland eingegangen. Zu Gast waren auch LAbg.Bgm. Silvia Karelly und LAbg. Andreas Kinsky sowie etliche Bürgermeister aus der Region Almenland. Bei der Neuwahl gab es nur kleinere Veränderungen.

Zum Obmann der regionalen gemeinschaftsinitiative Naturpark Almenland wurde wieder Bgm. Erwin Gruber aus Gasen gewählt.

26 Jahre Naturpark Almenland

1995 wurde das Eu Projekt als Verein "Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland-Teichalm-Sommeralm" gegründet. Das größte Almengebiet Mitteleuropas mit sechs Gemeinden, 14. Menschen und 37 Hektar Fläche wurde beworben. Inwertsetzung der Region, Schluss mit Jammern, Aufbruchsstimmung und Regionalentwicklung muss ver-rückt sein waren damals Schlagwörter. In der Zwischenzeit wurden im Zeitraum von 1995-2020 insgesamt 170 EU Projekte mit einem Gesamtrahmen von 60 Millionen und 24 Millionen Euro an Förderungen umgesetzt. Dadurch konnte 2.200 Arbeitsplätze erhalten oder auch neue geschaffen werden.

Mobilitätskonzept für die Zukunft

Das Projekt "Respekt" stellt die Grundlage für die Entwicklung der Region mit einem ganzheitlichem, ökologischen Mobilitäts-und Almbewirtschaftungsprogramm für den Naturpark Almenland dar. Das Mobilitätsangebot wird als Gesamtsystem entwickelt. 2021 soll das Jahr des Lernens und Entwickeln sein, 2022 soll dann die Umsetzung starten. Der Naturpark soll sich zur Vorzeigeregion in Sachen Tourismus und (aktiver) Freizeitmobilität entwickeln. Zugleich soll die Mobilität auch verträglich für den Naturraum sein und die Erreichbarkeit von Zielen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgebaut werden. Die zukünftige Entwicklung kommt den Bewohnern, Wirtschaft, Grundeigentümern und Besuchern zu Gute. Derzeit gibt es noch einige Plätze in der Almenregion die entweder schwer oder auch gar nicht mit Öffis erreichbar ist. 89 Prozent der Urlauber in der Almenland Region sind Inländer. Deshalb könnte man sich auch vorstellen "Ausflugsbusse "mit Radbeförderungsangeboten zu installieren. Auch einen Mobilitäts Ranger könnte man sich als Hilfestellung zur Unterstützung, die Besucher und Gäste vor Ort zu informieren, vorstellen. Die Kindermobilität sollte außerdem mehr in den Vordergrund gerückt und gefördert werden. Eine 50 Kilometer Beschränkung für die Sommeralm und Teichalm wurde auch schon angedacht.

Marke Almenland

Die pulsierende Region ist ohne größere Probleme durch die letzten Monate gekommen. Leben, Wohnen, Arbeiten und Erholen mit den knapp 13.000 Menschen des Almenlandes ist auch verantwortlich, das der Naturpark Almenland bestens funktioniert. Es gibt unzählige Marken, die weit über die Grenzen hinaus bekannt und erfolgreich sind. Nur ein paar Beispiele: Almholz, Arzberger Stollenkäse, Almo Rindfleisch und Genusswirte, Almenland Honig, Golfclub Almenland, we love melodies, Huab'n Theater, Reisingers Bauernecke, Straße der Musik uvm. Der Slogan "Almenluft trifft auf Stadtluft" wurde in den vergangenen Monaten regelrecht von tausenden Erholung suchenden ausgiebig genützt. Das Almenland ist auch ein Leuchtturm für viele Initiativen, die immer wieder von hier aus umgesetzt werden. Am 9. Juni gibt es etwa die große Jobrally in Passail, wo sich Jugendliche in Passail bei 14 Betrieben über 25 Berufe informieren können. Thomas Reisinger dazu:" Es ist besonders wichtig für die Region, Fachkräfte auszubilden und sie auch danach in der Region halten zu können. Deshalb haben wir jetzt diese Aktion ins Leben gerufen." Das Sammeltaxi SAM bringt an diesem Tag jeden interessierten Jugendlichen gratis und unkompliziert zu den teilnehmenden Betrieben.

Unbeirrbare Menschen mit Fleiß und Einfallsreichtum sind neben der Naturlandschaft das wertvollste dieser Region. Gestalten und Entwickeln sowie Innovation und Tradition im besten Gleichgewicht zueinander behalten ist das Ziel für die nächsten Jahrzehnte.