Zum ersten Mal fand vergangenen Freitag im neuen K1-Center in St. Ruprecht ein besonderes Event der Gaumenfreuden statt: K1 Schmankerl.

Ab sofort bietet das neue K1-Center direkt an der B64 in St. Ruprecht jeden ersten Freitag im Monat ein Genuss-Event der Extraklasse. Spitzenköche, unter der Leitung von Ferdinand Bauernhofer, Kochschule & Schauküche LÖ(ke) in Lödersdorf, stellen ihr Können zur Schau. An verschiedenen Stationen im ganzen Areal des K1-Centers werden leckere Schmankerl frisch zubereitet.

Am Freitag verwöhnten die Spitzenköche die zahlreichen Gäste mit Bruscetta von der Weizer Paradeiserwerlt, Steinpilz Polenta Laibchen auf rahmigem Speck Krautsalat, Brotteig Pizza mit Barrique Schinken sowie weißem Schokomousse mit Zwetschken. Gekocht wurde jweils auf den vorhandenen Grillern, Küchen und Pizzaöfen. Die Gäste konnten den Köchen auch über die Schulter schauen und in den Räumlichkeiten der Firmen "Wärme Design Kletzenbauer", "Holzblut Parkett", "Perfect Pools" und dem EWE-Flagship-Store Ideen für die Inneneinrichtung sammeln und sich den einen oder anderen Tipp für zu Hause mitnehmen.