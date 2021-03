In Sinabelkirchen arbeiten Kinderkrippe, Kindergarten, Volksschule und Mittelschule seit 2019 im „Regionalen Bildungscampus“ zusammen. Durch die Kooperation fällt den Kindern der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule und dann weiter in die Mittelschule sehr leicht. Die Kinder und PädagogInnen kennen sich untereinander über die Bildungseinrichtungen hinweg. Nun freuen sich Kinder, SchülerInnen und PädagogInnen darauf, schon bald gemeinsam draußen in ihre selbst geplanten „Freiluftschule“ zu lernen, zu spielen und zu entdecken.

Im Frühjahr und Herbst 2020 haben die SchülerInnen gemeinsam mit ExpertInnen Fratz Graz im Rahmen einer Planungswerkstatt an der Neugestaltung des Außenraums gearbeitet, Pläne ausgeheckt und Modelle gebaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wurde im März 2021 im kleinen Rahmen der Gemeindeverantwortlichen, Schulleitungen und PädagogInnen präsentiert.

Im Sommer wird der Umbau nach diesen Modellen erfolgen, damit der neue Schulhof im Herbst bereits zum Einsatz kommen kann. In Phase 1 werden eine Outdoorklasse, ein Volleyballplatz bzw. Ballspielwiese, eine Balancierstrecke, viele neu Sitzmöglichkeiten, ein Tischtennistisch und ein Spielhügel umgesetzt. In Phase 2 und 3 folgen im nächsten Jahr eine neue Laufbahn, eine Bühne, Trampoline und ein Fun Court. Geplant ist, dass ab Herbst der Unterricht draußen basierend auf einem gemeinsamen pädagogischen Konzept stattfinden kann. Dafür gibt es eine Fortbildung für die Pädagog*innen aller Bildungseinrichtungen mit dem Naturpädagogen Willi Linder.

„Gerade das letzte Jahr hat uns gezeigt wie wichtig ein Projekt für unsere Kinder und Jugendliche ist, das ihre Bewegung in der freien Natur fördert und dazu pädagogisch neue tolle Ansätze bringt. Wir setzen damit einen wertvollen Beitrag zum Bildungscampus Sinabelkirchen um.“- Emanuel Pfeifer, Bürgermeister Sinabelkirchen.

Neben dem neuen Schulhof sind im Bildungscampus Sinabelkirchen die Übergänge vom Kindergarten in die Volksschule und weiter in die Mittelschule ein Schwerpunkt. Um diese Bildungskette bildhaft darzustellen, bekommt jedes Kind beim Eintritt in den Kindergarten / in die Volksschule seine eigene Bildungscampus-Mappe mit nach Hause. In der Mappe können die Kinder / Familien alle wichtigen Unterlagen, Kunstwerke und Zeugnisse sammeln. Die Bildungscampus- Mappen sind sehr begehrt und bereits seit dem Schuljahr 2019/20 im Einsatz. Daneben wurde auch die Website des Bildungscampus Sinabelkirchen neu aufgesetzt und gestaltet und enthält nun alle Infos zu den Bildungseinrichtungen in Sinabelkirchen (https://www.bildungscampus-sinabelkirchen.at).

Positives Feedback zum Bildungscampus Sinabelkirchen:

"Die Arbeit im Bildungscampus finde ich sehr wichtig. Es ist toll, dass es in diesem Setting so selbstverständlich ist, dass Bildung bereits bei den Kleinsten beginnt und die Elementarpädagogik miteinbezogen wird." - Elke Kapper (Leiterin des Kindergartens)

"Die Umgestaltung des Schulhofes nimmt mit der Umsetzung vieler innovativer Ideen im Rahmen der Schulcampus-Workshops konkrete Formen an – viel Raum für verschiedenste Bewegungsmöglichkeiten, für Kreativität, Naturerlebnisse und Plätze für das Lernen im Freien entsteht. Eine tolle Initiative, die zur Weiterentwicklung der Schulqualität für unsere Sinabelkirchner Schulkinder beiträgt und durch das Projekt „Bildungscampus“ möglich wird." - Beatrix Varga (Direktorin der Volksschule)

Für die Mittelschule Sinabelkirchen ist dieses Projekt eine tolle Möglichkeit, gewisse Dinge zu verbessern bzw. einfließen zu lassen. Folgendes möchten wir mit dem Projekt umsetzen:

• Neugestaltung des Außenbereichs inkl. Freiluftklasse

• Gegebenheiten der Gemeinde/Region einbringen, um das Bewusstsein für die Wohngemeinde

zu stärken. Den Kindern soll das bestehende Angebot Vorort aufgezeigt werden.

• Kennenlernen der einheimischen Betriebe intensivieren

• Nahtstellen im Schulbereich (Übergänge Kiga-VS-MS-PTS/ Lehre/ weiterführende Schulen) stärken, damit jeweils ein optimaler Umstieg gewährleistet ist.

• Zusammenarbeit mit Vereinen (geschieht bereits z. T. durch unsere Module) Lorenz Gerlitz (für das Team der Mittelschule)

Der Bildungscampus Oststeiermark

Der Bildungscampus Sinabelkirchen ist Teil des Projekts „Bildungscampus Oststeiermark“, in dem derzeit an vier Bildungsstandorten gearbeitet wird. Neue Standorte sind bereits in Planung. Ziel des Bildungscampus Oststeiermark ist es vom Kindergarten an, über die Volksschule, die Neue Mittelschule bis zur Berufsbildung zusammen zu arbeiten und verstärkt Regionswissen zu vermitteln. Die bestmögliche (Aus-) Bildung der Kinder und Jugendlichen inklusive der Vermittlung von Regionswissen trägt maßgeblich dazu bei, die Bevölkerungszahlen in den ländlichen Teilregionen zu stabilisieren. Entscheidend dafür ist die Entwicklung eines regionalen Bewusstseins bei den Bildungseinrichtungen, bei den PädagogInnen, SchülerInnen und Eltern, der Gemeinde und schlussendlich bei der Bevölkerung vor Ort. Die SchülerInnen kennen die regionalen Wirtschaftskreisläufe, Potentiale und Vorzüge der Region bzw. ihrer Gemeinde.

Bildung ist ein entscheidender Faktor für die Entwicklung der Region. Der Bildungscampus Oststeiermark stärkt die Bildungsstandorte der Region, schafft bestmögliche Bildungsangebote vor Ort und bewirkt dadurch, dass Kinder und Jugendliche möglichst lange im Heimatort bleiben. - Bettina Mandl, Regionale Koordinatorin für Bildungs- und Berufsorientierung Oststeiermark