Leseratten stürmten den Bücherbasar der Stadtbücherei!

Rund 5.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele und viele andere Medien die um weniger als einen Euro erworben werden können - das bietet der Bücherbasar der Stadtbücherei Weiz.

Kein Wunder also, dass die Weberhausgalerie bei der gestrigen Eröffnung von Leseratten aller Altersklassen gestürmt wurde.

2583 Bücher und Medien wurden alleine am Eröffnungstag verkauft und fanden somit einen Platz bei einem neuen Besitzer. Nicht nur begeisterte Leser konnten sich auf die Suche nach einer neuen Lieblingslektüre machen, auch die Bücherei Miesenbach sicherte sich im Vorfeld rund 250 Bücher welche bereits vor Eröffnung des Basars übergeben wurden. Die Leiterin der Stadtbücherei Mag. Iris Thosold freute sich besonders über das Verständnis und die Disziplin der Besucher für die Covid-19-Schutzmaßnahmen und die dadurch entstandenen Wartezeiten.

Im Laufe eines Jahres werden von der Stadtbücherei viele Bücher und Medien neu angekauft. Auch Privatpersonen übergeben nicht benötigte Bücher an die Bücherei. Alle Bücher die Platz für Neues machen müssen werden ausgeschieden und alle zwei Jahre im Zuge des Bücherbasars weitergegeben. Obwohl sich schon viele Bücher über einen neuen Besitzer freuen durften gibt es noch einen großen Vorrat an tollem Lesematerial das bis 30.07.2020 in der Weberhausgalerie zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei erworben bzw. abgeholt werden kann.