LKW-Unfall auf Poniglstraße

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute, Mittwoch, Vormittag auf der Poniglstraße auf Höhe der Angererzeil-Kreuzung. Ein LKW ist in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen mehrere Meter tiefen Graben gestürzt. Der Fahrer, der beim Unfall schwere Verletzungen erlitten hat, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Am LKW entstand Totalschaden.

Die Waldstraße zwischen Oberfladnitz und Ponigl, seit Jahrzehnten stark befahren von Schottertransportern, ist für die oft viel zu schnell fahrenden LKW berüchtigt. „Ein Wunder“, so ein Ortsansässiger an der Unfallstelle, „dass hier nicht öfter was passiert.“