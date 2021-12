Seit 2010 gibt es die innova Frauen und Mädchenberatungsstelle in Weiz. Ab 11. Jänner wird es für Frauen und Mädchen die Möglichkeit geben, Beratungen in Gleisdorf in Anspruch zu nehmen.

innova wird jeden ersten Dienstag im Monat, in den Räumlichkeiten des Instituts für Familienförderung, Information und Beratung anbieten. Die Frauen und Mädchen können mit jedem Anliegen, das sie beschäftigt kommen. Das können unter anderem Fragen zum Thema Beziehungen, Trennung und Scheidung, Kinder, Wohnungssuche, finanzielle Unterstützungen, Gewalt, Rechtfragen, etc. sein. Die Beratungen sind kostenlos und vertraulich.

Als Frauen- und Mädchenberatungsstelle ist innova gut vernetzt und eine wichtige Drehscheibe für Wissen und Kontakte. Ziel der Beratungen ist es, Frauen und Mädchen zu stärken und sie auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu unterstützen.

Die Leitung des IF in Gleisdorf, Annemarie Strohmaier, freut sich auch schon sehr auf die Zusammenarbeit. „"Das Angebot von Innova sehen wir als wichtige Ressource in der Begleitung von Frauen und Mädchen an unserem Therapiezentrum! Uns freut es daher besonders, dass wir durch dieses Beteiligungsprojekt mit Innova, einen Beitrag für den niederschwelligen Zugang zur Unterstützung bei frauenrelevanten Fragen in Gleisdorf leisten dürfen."

Nadja Holzmüller wird jeden ersten Dienstag im Monat, im Institut für Familienberatung in der Gartengasse 7, 8200 Gleisdorf, von 9:00-12:00 Uhr vor Ort sein und Frauen und Mädchen, zu Themen des alltäglichen Lebens, beraten und informieren.

Termine im ersten Quartal 2022:

11.01.2022, 01.02.2022, 01.03.2022, 05.04.2022

Termine können unter: 03152/39 55 4 oder 0677/62 39 81- 87 vereinbart werden.

Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.innova.or.at oder der Homepage des Institutes für Familienförderung: www.familienfoerderung.at

