In den Räumlichkeiten der Freizeiteinrichtung Siniwelt entsteht für Jugendliche ein eigener Raum mit rund 60 Quadratmetern Fläche. Dieser kam dank einer Kooperation mit "Auszeit" Gleisdorf zustande. Ein Konzept wird gemeinsam mit den Jugendlichen noch erarbeitet. Federführend ist dabei eine Sinabelkirchnerin.

Bezirk Weiz - Sinabelkirchen verstärkt das Angebot in der Gemeinde und bietet nun eine eigene Jugendbetreuung an. Zustande kam dieses Projekt aufgrund einer Kooperation mit der Jugendsozialeinrichtung "Auszeit" Gleisdorf. Nun wird in Sinabelkirchen eine Art Zweigstelle errichtet. Der Standort in der Siniwelt wurde bereits im Frühjahr 2020 fertig gestellt und ist bezugsfertig. Der Eingangsbereich zum Raum befindet sich auf der rechten Seite der beliebten Freizeitenrichtung der Gemeinde. "Der Jugendraum ist bereits länger fertig, aber die Pandemie hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat uns aber auch die Möglichkeit gegeben, das Projekt auf professionelle Beine zu stellen und dort eine Jugendbetreuung zu integrieren. Bei unserer Gemeindegröße ist so etwas nicht selbstverständlich, es war uns aber sehr wichtig", sagt Sinabelkirchens Bürgermeister Emanuel Pfeifer. Eine Küche, Sitzmöglichkeiten, Tischfußball und eine gemütliche Couch machen die Räumlichkeiten bereits wohnlich.

Auch Park- und weitere Freizeitmöglichkeiten sind bei der Siniwelt bereits ausreichend vorhanden.

Eigene Person für die Jugend

Eine Person, an die sich die Jugendlichen wenden können, wird mit Lisa Pfingstl integriert. Die Sinabelkirchnerin erarbeitet gerade mit Volkmar Schöberl-Mohr von der "Auszeit" Gleisdorf sowie der Gemeinde ein passende Konzept. Wenn dieses für alle Seiten passt, wird der Jugendraum mit der Möglichkeit einer Vertrauensperson eröffnet. "Die Kooperation ist auch für uns von Vorteil, da sich sicherlich Synergieeffekte ergeben werden", sagt Schöberl-Mohr.

