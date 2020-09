Sonnenbrillen aus der Tiefe des Meeres

Jede Sekunde landen 256 kg Plastik in unseren Ozeanen – ein neues Konzept aus Spanien verbindet den Umweltschutz mit der Produktion von Brillen, die nun auch in Weiz erhältlich sind.

Produkte, die wir nicht mehr brauchen, landen oft als Abfall in unseren Meeren. Ganze Küsten sind voll mit großen und kleinen Plastikteilchen, die nicht nur das Leben zahlreicher Meereslebewesen in Gefahr bringen, sondern auch unsere Natur an die Grenzen des Ertragbaren bringt.

Jede Sekunde landen 256 Kilogramm Plastik im Ozean – eine spanische Firma wollte dieser Verschmutzung nicht länger zusehen, sondern handeln. Sea2See fischt den Müll aus den Meeren, um daraus trendige, neue Sonnenbrillen herzustellen. Was das mit dem Bezirk Weiz zu tun hat? Optik Groh aus Weiz ist der erste Optiker in der Region, der diese recycelten Sonnenbrillen bei uns anbietet. Denn für Geschäftsführerin Sabrina Groh ist es wichtig, für das globale Umweltproblem ein regionales Bewusstsein zu schaffen.

Sabrina Groh, Geschäftsführerin von Optik Groh, unterstützt mit den recycelten Brillen den Umweltschutz.

Foto: WOCHE

hochgeladen von Nadine de Carli

Brille aus Meeresmüll

In den Küsten von Spanien und Ghana werden täglich 500 Kilogramm Plastik von alten Fischernetzen, Leinen, Flaschen oder Seilen aus dem Ozean gefischt. Damit wird nicht nur den Meeren etwas Gutes getan, sondern auch den Fischern der ehemaligen Fischergegenden ein neuer Arbeitsplatz geboten. Für jeden Kilogramm Müll, den sie aus dem Wasser fischen, bekommen sie ein Einkommen – und wir eine neue Brille. Etwa 10 Kilo Müll werden pro Brillenfassung verwertet und der Rest auf andere Weise recycelt. "Die Brillen sind wirklich sehr hochwertig und stabil. Mit diesen Brillen sieht man nicht nur gut aus, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz", ist Sabrina Groh, Geschäftsführerin von Optik Groh in Weiz, begeistert.

Das Weizer Optiker-Geschäft in der Kapruner-Generator-Straße setzt sich sehr für Umweltschutz ein und bietet die recycelten Brillen seit etwa einem Monat an. "Wir sind der erste Optiker im Bezirk, der dieses umweltfreundliche Geschäftsmodell unterstützt und bis jetzt kommen die Brillen sehr gut an", erzählt Sabrina Groh. Sie haben auch eine eigene Altbrillen-Sammelstelle eingerichtet, bei der die alten Brillen an den Lions-Club gespendet werden, und bieten wiederauffüllbare Brillenputzmittel an.

So wird der Müll recycelt

Der Müll wird aus den Meeren gefischt, danach manuell in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt, recycelt oder als Rohmaterial wiederverwendet. 90 Prozent des gesammelten Mülls kann dabei verwertet und als Brillengläser wiedergeboren werden. Das Plastik wird gewaschen, bei 182 Grad erhitzt, in den verschiedensten Farben eingefärbt und dann in eine neue Fassung verarbeitet – so entsteht aus altem Plastik eine neue Brille.

"Where others see waste, we see raw material", ist der Leitspruch der Firma Sea2See. Denn wo andere Abfall sehen, werden hier Rohstoffe gewonnen. Das Ziel ist es, durch ein stilvolles Produkt, ein globales Bewusstsein für das Problem der Meeresverschmutzung zu fördern. Es werden hier nicht nur Brillenfassungen hergestellt, sondern ein Weg zur Veränderung aufgezeigt.

