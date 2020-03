Stadt Weiz räumt Grünflächen (noch) mehr Platz ein

Mehr Grünflächen in der Innenstadt – wer wünscht es sich nicht? Sie erhöhen die Lebensqualität, reduzieren CO2-Emissionen und verbessern dadurch das Stadtklima. Dass Weiz Klimaschutz lebt, davon konnten sich die Bürger einmal mehr selbst überzeugen und sich ein Bild machen. Im Kunsthaus fand dazu eine Infoveranstaltung statt, bei der neben interessanten Vorträgen von Landschaftsökologin Maria Baumgartner und "Natur im Garten"-Beraterin Birgit Nipitsch auch der Grünraumplan präsentiert wurde. Ein Plan, der laut Bürgermeister Erwin Eggenreich "ein nächstes nachhaltiges Kapitel eröffnen soll, das den Menschen viel an natürlichem Erholungsraum mitten in der Stadt schenken wird".

Es grünt so grün in Weiz

Viele Begrünungsprojekte gingen bereits in der Vergangenheit erfolgreich über die Bühne. So etwa die Fassadenbegrünung am Rathaus des Hauptplatzes, die Baum- und Strauchpflanzung im Bereich des Busbahnhofes oder auch die Neuanlage und ökologische Aufwertung des Blütenstaudenbeetes in der Europa-Allee. Aktuell soll in den nächsten zwei Wochen der Punkt "Mobiles Grün" umgesetzt werden. Am Südtiroler Platz, in der Rathausgasse und im Bahnhofumfeld verteilt man Pflanzgefäße und Bäume in Töpfen. Während ein Schattenpark mit Wildblumenbereichen rund um den "Funergy"-Park entsteht, will die Stadt auch die Innenhöfe der SG Elin verschönern und neue Sitzgelegenheiten schaffen – dies soll noch heuer vonstattengehen. Ein weiterer Punkt des Grünraumplanes betrifft das "Quartier e" (JUFA). Die große Parkfläche des neuen JUFA-Hotels soll mit Naturgartenelementen bepflanzt und das Dach begrünt werden.

Stadt Weiz am grünen Weg zur Gartenplakette



Unterstützung und Beratung in puncto naturbelassener Gärten bekommt Weiz von der Initiative "Natur im Garten". Da Weiz bei der Gartenbewirtschaftung auf die Kernkriterien – Verzicht auf Pestizide, Dünger und Torf – achtet, könnte die Stadt demnächst die Gartenplakette überreicht bekommen und sich so zur "Natur im Garten"-Gemeinde auszeichnen.

Nachhaltiges Zeichen im eigenen Garten

Doch nicht nur Weiz kann sich auszeichnen, sondern auch jeder Privatgartenbesitzer, dem ein Naturgarten am Herzen liegt. Die Stadtgemeinde fördert eine Beratung zur Gestaltung des eigenen Gartens zu 50 % (30 Euro). Diese Förderung kann im Büro für Umwelt und Mobilität beantragt werden. Die Auszeichnung selbst wird Ihnen im Rahmen einer Gartenbesichtigung, bei Einhaltung der erforderlichen Kriterien, gemeinsam mit einer Urkunde verliehen.

