4.189 Einsätze: Die Einsatzbilanz des Jahres 2021 des Roten Kreuzes der Ortsstelle Birkfeld wurde bei der Jahreshauptversammlung präsentiert und zahlreiche Ehrungen sowie Beförderungen wurden ausgesprochen.

GASEN/BIRKFELD. Kürzlich fand die diesjährige Ortsversammlung der Rotkreuz-Ortsstelle Birkfeld im Gasthof Willingshofer in Gasen statt, zu der Ortsstellenleiter Reinhard Köck zahlreiche Ehrengäste begrüßen durfte. Neben dem Strallegger Vizebürgermeister Christoph Klaftenegger, der auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr ist, waren auch Gasens Bürgermeister Erwin Gruber, Bürgermeister Oliver Felber aus Birkfeld sowie Silvia Karelly, Bürgermeisterin aus Fischbach und Abgeordnete zum Steirischen Landtag, gekommen. Auch OBI Martin Haubenwallner und Thomas Pöllabauer von der Freiwilligen Feuerwehr Gasen und Johann Marktfelder von der Polizei Birkfeld folgten der Einladung. Als Vertreter der Bezirksstelle Weiz konnten Bezirksstellenleiter Mirko A. Franschitz und Bezirksgeschäftsführer Matthias Habersberger begrüßt werden.

In seinem Tätigkeitsbericht blickte Köck auf ein sehr ereignisreiches und vor allem herausforderndes Jahr 2021 zurück, in dem in allen Leistungsbereichen aufgrund der Corona-Pandemie große Anpassungen notwendig waren. Trotz all diesen Veränderungen konnten für das abgelaufene Jahr beeindruckende Zahlen präsentiert werden:

• 4.189 Einsätze, davon 466 Rettungseinsätze und 151 Notarzteinsätze

• 11.500 kg ausgegebene Lebensmittel im Rahmen der Team Österreich Tafel

• 37.224 ehrenamtlich geleistete Stunden von 161 Mitarbeiter:innen

Einstimmige Wahl: Die neugewählte Ortsstellenleitung und der Ortsausschuss.

Neben dem ausführlichen Tätigkeitsbericht wurde nach der abgelaufenen 5-jährigen Amtsperiode die Ortsstellenleitung sowie der Ortsausschuss neu gewählt. Reinhard Köck wurde dabei erneut einstimmigzum Ortsstellenleiter der Rotkreuz-Ortsstelle Birkfeld gewählt. Den ebenfalls einstimmig neugewählten Ortsausschuss für die neue Periode bilden folgende Mitarbeiter:innen: Stefan Mosbacher, Martin Reitbauer, Irene Luegger, Franz Rechberger, Kerstin Schickbichler, Lisa Pretterhofer, Christian Schwaiger, Stefan Mauerbauer, Heike Schwarhofer, Georg Höller, Gottfried Köberl, Dr. Friedrich Ritter, Andreas Reithofer, Franz Klaftenegger und Oliver Perl.

Es konnten auch zahlreiche Ehrungen und Beförderungen an Mitarbeiter:innen überreicht werden. So wurde unter anderem Franz Ebner, der seit 1973 ehrenamtlich im Roten Kreuz mitarbeitet, das Verdienstzeichen des Landesverbandes Steiermark in Gold verliehen.

Ehrung für 49 jahre im Dienst des Roten Kreuz: Franz Ebner mit den Ehrengästen der Jahreshauptversammlung.

Ortsstellenleiter Köck sprach großen Dank an die 161 Mitarbeiter:innen der Rotkreuz-Ortsstelle Birkfeld aus und betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, seine Freizeit zu opfern um für andere da zu sein. „Nur durch das Mitwirken aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann das Rote Kreuz seinem Auftrag ‚Aus Liebe zum Menschen‘ auch zukünftig nachkommen und seinen Anspruch, Menschen in Not zur Seite zu stehen, auch weiterhin gerecht werden“.

