Von Mode über Düfte bis hin zu Gutscheinen –

die Region hat einige Geschenkideen für Groß und Klein zu bieten.

Noch immer keine Idee, was Sie heuer zu Weihnachten schenken sollen? Wir haben bei den Geschäften in der Region nachgefragt, welche Geschenkideen heuer besonders gefragt sind.

Perfektes Outfit

Jede Menge Geschenkideen, Top-Marken und neueste Trends, von modisch elegant bis casual und sportliche Looks – das gibt es im Modehaus Laschober in Weiz. Sehr beliebte Geschenkartikel sind auch Accessoires, wie Hauben, Schals und Geldbörsen sowie Geschenkeset von Hugo Boss und Pepe Jeans. Sandra Durlacher-Laschober und ihr Team stellen gerne das perfekte Outfit für jeden Mann zusammen.

Ätherische Öle

Top Beratung in puncto Gesundheit, Wohlbefinden und Schönheit, das bieten Barbara und Anita Ochsenhofer mit Young Living – der Kraft der Natur. Auch in schwierigen Zeiten wie diesen unterstützt das Team gerne mit der Zustellung oder Sendung von Geschenken. Diese eignen sich für jedermann, für die jüngere und die ältere Generation: 450 anregende Duftvariationen für Körper, Baby, Tiere und Haushalt erwecken die Sinne und beleben den Körper.

Ideen für alle

„Weiz bringt’s – Weiz schenkt’s“ erleichtert mit einer Liste von Zustellbetrieben in der Region die Geschenksuche (www.tourismus-weiz.at) – und auch in Gleisdorf gibt es mit "Alles was wir brauchen – Gleisdorf bringt's" eine Aktion, um den regionalen Einkauf zu fördern (www.gleisdorf.at). Auch die Weizer Geschenk-Card der Einkaufsstadt Weiz trägt dazu bei, unsere Wirtschaft zu unterstützen.

Das optimale Geschenk – persönlich und regional: Die Weizer GeschenkCARD und die Einkaufsstadtmünze

Green Panther Services in Gleisdorf bietet Gutscheine für Grünanlagenpflege, Hausbetreuung oder Winterdienst. Das Online-Schaufenster Gleisdorf zeigt 24 Stunden am Tag Einblicke in die Gleisdorfer Betriebe.

Der neue MICHAEL Frizzante ist da. Erhältlich im Onlineshop oder ab Hof.

Beste Weine aus der Region

Seit 2015 werden am Rosenberg in Mitterdorf an der Raab hervorragende und schon vielfach prämierte Weine hergestellt. Neu ist auch der "Michael" Frizzante, der sich auch bestens als Weihnachtsgeschenk eignet. Egal, ob über den Onlineshop, ab Hof oder über einen Handelspartner – mit Weinen vom Weingut Michael schenkt man Regionalität der besten Sorte.

"Dinner & Concert" in Gleisdorf: Ein ideales Geschenk, um einen erlebnisreichen Abend mit ihren Liebsten zu verbringen.

Kultur und Gesundheit aus Gleisdorf

Sie wollen ihre Liebsten mit einem besonderen Geschenk überraschen? Dann schenken Sie doch Kultur aus der Stadtgemeinde Gleisdorf. Die beiden Kabarettisten Alfred Dorfer (19. Jänner) und Klaus Eckel (9. Februar) würden sich als Kulturtipp anbieten. Zusätzlich kann man diese mit "Dinner & Concert" kombinieren und somit mit einem Genussmenü vom kulinarischen zum unterhaltsamen Teil im Forum Kloster gehen.

CBD- und Naturprodukte gibt es in der CBtheque in Gleisdorf.

Nach der stressigen Zeit im Dezember sollte man wieder mehr auf die Gesundheit achten. Vor allem als Geschenk passen hier Produkte, die einem gut tun, wie etwa die CBD- und Naturprodukte aus der CBtheque in Gleisdorf. Derzeit gibt es sogar minus zehn Prozent auf alle CBD-Öle im Shop und auch online. Zusätzlich bekommt man noch ein Überraschungsgeschenk.

Mit einem Fitness-Paket im Sportcorner Gleisdorf kann man zudem seine Gesundheit und Fitness verbessern.

Faire Geschenke

Faires Schenken macht besonders Freude. Der Weltladen in der Dr.-Karl-Renner-Gasse in Weiz führt zu 100 Prozent fair gehandelte Produkte. Hier findet man eine große Auswahl an Geschenksideen: von Kaffee, Tee, Schokoladen, bio-faire Kosmetik, faire Bekleidung, Laternen und Weihnachtsdekoration bis hin zu Spielzeug für die Kleinen und liebevoll zusammengestellte Geschenkspakete.

