Vereinsleben der Pensionisten startet wieder

Die Coronakrise hat auch den Pensionistenverband Weiz von einem Tag auf den anderen lahmgelegt. Alle Aktivitäten wurden in den letzten Monaten eingestellt, nun beginnt das Vereinsleben langsam wieder.

Mit Ende des Sommers beginnt das Vereinsleben des Pensionistenverbandes Weiz wieder. Ab 18. August ist das Vereinslokal wieder geöffnet und am 27. August findet die erste gemeinsame Wanderung statt. Im September gibt es dann noch drei weitere Termine für Wanderfreunde. Außerdem wird es einen Ausflug zur Schokoladenfabrik Felber in Birkfeld sowie zu einer Imkerei in Fladnitz geben. Auch eine Erholungswoche in Miesenbach ist geplant. Das genaue Programm ist in den Schaukästen beim Weizer Kulturhaus ausgehängt.

Neue Bücherecke

Als Neuheit bietet der Pensionistenverband ihren Mitgliedern eine Bücherecke im Vereinslokal an. Vizebürgermeisterin Iris Thosold hat Traude Vidrich als Vorsitzende des Seniorenbeirates ein Bücherregal mit vielen Büchern vom Bücherbazar der Stadtbücherei Weiz übergeben. Dort sind Romane, Krimis, Biografien, Reiseberichte, verschiedene Hörbücher und auch Zeitschriften erhältlich. Diese Bücher können einfach und unbürokratisch mitgenommen werden und Thosold wird regelmäßig für Nachschub versorgen.