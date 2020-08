Die Firma Autobedarf Kastner in Weiz hat sich dank Neubau ordentlich im Autozentrum Harb vergrößert.

Unweit vom alten Standort, der bereits seit 2002 besteht, konnte die Firma Kastner am Gelände des Autozentrums Harb ein, an ihre Bedürfnisse angepasstes, neu errichtetes Gebäude beziehen. Mit der Vergrößerung von 280 auf 645 Quadratmeter bietet der Autobedarfshändler viel Fläche für optimale Kundenbetreuung.

Der Betonstahlbau wurde statisch verstärkt, so dass die Dachfläche für Seat Harb als Autostellfläche verfügbar und das Grundstück damit doppelt genutzt ist. Ebenso wie am ehemaligen Standort, der zur Vermietung zur Verfügung steht, wird das gesamte Haus mit der umweltfreundlichen Nahwärme der beiden Autohäuser, die mittels Wärmepumpe die Abwärme der Kläranlage nutzen, beheizt. Die großflächigen Glasfenster sowie die LED-Beleuchtung sorgen für eine optimale Ausleuchtung des barrierefreien Gebäudes. Der Verkaufsraum wurde mit einem strapazierfähigen Epoxidharz-Boden ausgestattet, der zu einem freundlichen Raumklima beiträgt. Die ebenerdige Erreichbarkeit vom Parkplatz aus sowie das teilbegrünte Vordach verleihen dem Gebäude eine besondere Note.

Folgende Firmen waren unter anderem am Bau beteiligt:

-HSH Hallenbau: Stahlkonstruktion der Halle, Fensterelemente

-Baumeister Feldgrill: Baumeistertätigkeiten, Betonarbeiten

-Elektrounternehmen Herbst: Elektroinstallation, Beleuchtung und Blitzschutz

-Maler Bleimuth: Epoxidharz-Böden diverse Malerarbeiten

-Schaffler GmbH: Installationen und Anschluss an die Nahwärme vom Autozentrum Harb.