Sinabelkirchen, Markt Hartmannsdorf und Edelsbach bei Feldbach wollen gezielt Maßnahmen, wie klimafitte Wassernutzung, nachhaltiges Bauen oder auch Blackout-Vorsorge und mehr setzen.

Anpassung an die Auswirkungen durch den Klimawandel ist notwendig, um auch langfristig die hohe Lebensqualität sichern zu können. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Regionen dabei, sich frühzeitig und wissenschaftlich fundiert auf die Herausforderungen des Klimawandels einzustellen.

Die „TOP3 Zukunftsregion“ mit den Partnergemeinden Sinabelkirchen, Markt Hartmannsdorf und Edelsbach bei Feldbach stellt sich diesem Thema und engagiert sich neben der Umsetzung der Maßnahmen der „Klima und Energiemodellregion“ (KEM) ebenfalls mit der Umsetzung von Maßnahmen der „Klimawandelanpassungsmodellregion“ (KLAR!).

Die Top 3 Zukunftsregion: Edelsbach mit Gerhard Krainer, Markz Hartmannsdorf mit Otmar Hiebaum und Sinabelkirchen mit Modelregionsmanager Josef Gerstmann und Emanuel Pfeifer.

Foto: RegionalMedien, Ulrich Gutmann

hochgeladen von Ulrich Gutmann

"Umdenken ist notwendig"

Maßnahmen, wie klimafitte Wassernutzung, altes Wissen über widerstandsfähige Obstkulturen, nachhaltiges Bauen, Blackout-Vorsorge, klimaneutrale Naherholung und Landwirtschaft, Hochwasserschutz, Neophyten - Bekämpfung und Erstellung eines Klimafit-Lehrpfades werden thematisiert und gemeinsam umgesetzt. Den Auftakt gab es bereits mit einem Webinar, an dem 70 Personen teilnahmen. Nach der Einleitung von Modelregionsmanager Josef Gerstmann und den drei Bürgermeistern referierte Günter Macher vom Zivilschutzverband zum Thema Black Out und Josef Stubenschrott über Sonnenstrom. Abschließend wurden noch Förderbeispiele veranschaulicht.

"Wie dringend die Umsetzung dieser Vorhaben sind, zeigen Berechnungen, die die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) für diese Region durchgeführt hat.

Die Erhöhungen der mittleren Jahrestemperaturen in Zusammenhang mit vielfältigen Klima-Änderungen zeigen die Dramatik und die Notwendigkeit einer generellen Wende in der Klimastrategie. Als Modellregionsmager setze ich mich in dieser Region stark für diese Themen ein und stehe Ihnen für Fragen und Beratungen immer mit vollem Einsatz sowie kostenlos zur Verfügung", sagt Josef Gerstmann.

Laufende Informationen dazu werden vom Projektteam in öffentlichen Medien von Facebook, über die Webseiten der Gemeinden und über die Gemeindezeitungen erfolgen sowie Einladungen zu Informationsveranstaltungen, zu Vorträgen und Zusammenkünften veröffentlicht.

KEM Top 3 Zukunftsregion

Gemeinden: Sinabelkirchen, Markt Hartmannsdorf und Edelsbach bei Feldbach

Gesamtgröße: 82,39 km²

Einwohner gesamt: 8.936

KEM-Manager: Josef Gerstmann

Kontakt: 0664/5337345

info@top3zukunftdregion

www.top3zukunftsregion

Mehr zum Thema:

Drei Gemeinden mit einem klimafreundlichen Ziel