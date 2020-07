Die neuen Hüttenwirte sind Gastronomen und Kulturschaffende aus Wien mit einem starken Bezug zum Mürztal und in die Prein. Das neue Schutzhüttenteam ist eine bunte, internationale Mischung aus aller Frauen und Herren Länder.

Johannes Wegenstein und sein Zwillingsbruder Joachim Wegenstein sind Schweizer, Lisa Wegenstein liebt die Berge und das Meer und ihre Heimatstadt Wien. Rodolfo Restrepo und Hector Lopez werden viel Zeit auf der Pretul verbringen. Beide kommen aus den 2800 Meter hohen Bergen Kolumbiens und haben viel zu erzählen. Auch der Hamburger Schauspieler und Tischler Andreas Hannig legt Hand an und macht mal in Alm statt in Theater. Der Koch, Georg Kaltenhäuser ist Kölner mit viel Berghütten Erfahrung. Er und die ungarische Köchin Anette Blood sorgen dafür, dass die Teller immer voll sind, wobei Anette Somlauer Nockerln statt Kaiserschmarren auftischt.

Beim Essen liegt der Fokus auf Produkten aus der Region. Fleisch, Eier, Milch und Käse kommen von gut gehaltenen Tieren aber auch die Veganer kommen nicht zu kurz.

Kellner und Studenten aus aller Welt wechseln sich ab und bringen neues Leben auf die Alm.

Viel Programm

In den nächsten Monaten soll es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm geben, bestehend aus Livemusik, Lesungen, chiligen Nachmittags DJ-Lines und ab und an wird auch eine Leinwand aufgebaut, um Filme zu zeigen und auch damit niemand die wichtigsten Fußballmatches versäumt. Eine spannende Sache! Der Sommerfrische auf der Pretulalm steht sozusagen nix mehr im Weg.

"Wir sind schon in unserer Kindheit viel in dieser Gegend gewesen und haben die Geschichte des Roseggerhauses seit jeher verfolgt. Das Haus ist in einem großartigen Zustand", erklärt Johannes Wegenstein. "Die letzte Überzeugungsarbeit, das Projekt anzugehen, leistete schließlich Martin Schwarhofer, Obmann der Naturfreunde Ortsgruppe Ratten."

"Wir wollen die Natur mit der Kultur verbinden", so Wegenstein, der bereits Anfragen von diversen Künstlern hat, die Alm als Veranstaltungsort für Lesungen oder Konzerte zu nutzen.

Die Hütte

Das Roseggerhaus in den Fischbacher Alpen in der Steiermark kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Toni Schruf, ein Freund des Dichters Peter Rosegger und bekannter Skisport-Pionier, setzte sich bereits im Jahr 1900 für den Bau der Hütte auf der Pretulalpe ein. Realisiert wurde sie mithilfe von Spenden. 1989 brannte die Hütte ab, 1990 wurde sie wiederaufgebaut.

Das Roseggerhaus ist rund ums Jahr geöffnet und somit der ideale Stützpunkt für Wanderer, Skitourengeher, Skifahrer und Langläufer. Ganzalmhütte, Stuhleck und Alpl Bruggraber sind von hier aus sehr gut zu erreichen. Eine Zufahrt mit dem PKW ist möglich: über Ratten, Mautstraße (Hansl in Reith), die vom 10. Mai bis 31.Oktober geöffnet ist.

Auch Mountainbikestrecken führen beim Haus vorbei und es gibt eine Ladestation für E-Bikes. Die neuen Betreiber streben einen Ganzjahresbetrieb an. Im Sommer wird das Roseggerhaus definitiv jeden Tag geöffnet sein. Und wenn die gemütlichen Abende auf der Alm einmal länger werden, so gibt es im Roseggerhaus auch vier Komfortzimmer sowie zwei Matratzenlager, in denen insgesamt 50 Gäste übernachten können.