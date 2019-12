Das A Capella Vokalensemble „4ME“ (Lukas Joham, Manuel Schwandt, Mathias Rosenberger, Stephan Scheifinger) präsentierte zusammen mit dem chorforum.gleisdorf (Leitung: Franz Jochum) am 20. Dezember in der bis in die hintersten Reihen voll besetzten Stadtpfarrkirche Gleisdorf ein heiter besinnliches, fröhlich berührendes Adventkonzert aus traditionellen Weihnachtsliedern, geistlicher Chorliteratur und modernen Christmas-Songs! Für den beglückenden Gesang dankte das Publikum mit Standing Ovations und mit Spenden für Menschen in Not. Der Erlös dieses Benefizkonzertes wird von den Mitgliedern des Männerquartetts am 23. Dezember in Villach bei einem Live-Auftritt an das Ö3 Weihnachtswunder übergeben. Damit erfüllt sich die den Musikstücken innewohnende Botschaft: „Schenkt einander Liebe, Friede, Trost und Freud. Dann gibt es Weihnacht schon heut!“