Zauberhaftes Sommerferienprogramm in Weiz!

In diesem Jahr war nicht nur die Schulzeit anders als sonst. Auch in den Sommerferien begleiten uns Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln auf Schritt und Tritt. Damit der Sommer trotz allen Veränderungen ein tolles Erlebnis für junge Weizer und Weizerinnen wird hat die Stadtgemeinde auch heuer wieder ein buntes Sommerprogramm voller Spaß, Spannung und Action zusammengestellt. Neben einem Manga-Workshop, Rock`´'n` Roll Akrobatik, Familienklettern und vielem weiteren stand auch Zaubern mit dem Magier "Frederic" am Programm.

Drei Tage lang entführte Magier Frederic seine Zauberlehrlinge in die atemberaubende Welt der Magie und Illusion. Mit seiner Assistentin Jacqueline erklärte er seinen Schülern alles was man für den Einstieg in die Welt der Magie wissen muss. Wie das Häschen in den Hut kommt war nur eines von vielen Geheimnissen das im Zuge des Workshops im Jazz-Keller gelüftet wurde. Blumensträuße deren Blüten abgezupft worden waren begannen wie von Zauberhand zu blühen und abgeschnittene Seile wurden mit ein bisschen Magie wieder ganz. Zum Abschluss der Zauberlehre dürfen die jungen Magier ihr Können normalerweise bei einer kleinen Zaubershow ihren Eltern und Bekannten präsentieren. Heuer konnte die Abschlussshow aus gegebenem Anlass leider nicht wie geplant stattfinden. Am letzten Kurstag besuchte Mag. Gernot Schoberer (Stadt Weiz) die Gruppe und ließ sich vom Können der Kinder verzaubern.