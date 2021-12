Wir alle wünschen uns einen hoffnungsvollen Weg in die Zukunft, wir wünschen uns Zusammenhalt und Zuversicht. Am heutigen Weihnachtstag klingen die Worte der Heiligen Hildegard von Bingen "Karitas habundat in omnia" wie eine wunderbare Aufforderung, den Erdball mit Liebe zu überfluten. Es ist am heutigen Weihnachtstag jedenfalls einen Versuch wert.

Hildegards Weihnacht

Ihre Herzen sind kalt, sie drohen zu erfrieren.

Kann ihre armen Seelen noch irgendetwas berühren?

D igneris nos liberare de miseriis, liberare de miseriis.

Digneris nos liberare de miseriis, liberare de miseriis.

Ihre Träume sind farblos, ihre Fantasie ist erblasst.

Sie leben wohlbehütet in einem gold'nen Palast.

Ungue nos de languoribus nostris, de languoribus nostris.

Ungue nos de languoribus nostris, de languoribus nostris.

Ihre Sehnsucht ist entflohen, sie hat sich versteckt.

Warum ist sie verloren, was hat sie erschreckt?

O quam valde plangendum est, valde plangendum est.

O quam valde plangendum est, valde plangendum est.

Da ertönt ein Lied, das ihre Herzen ergreift.

Das Gefühl von stiller Hoffnung in ihnen reift.

O quam magnum miraculum est, magnum miraculum est.

O quam magnum miraculum est, magnum miraculum est.

Das Lied erzählt vom Kind im ärmlichen Stall.

Einst soll es uns erlösen vor dem Verfall.

O fili dilectissime fili dulcissime, fili dulcissime.

O fili dilectissime fili dulcissime, fili dulcissime.

Kein Gold dieser Welt wiegt auf seinen Wert.

Viel Größeres als alle irdischen Schätze es begehrt.

O quam clarissima preciosa est, clarissima preciosa est.

O quam clarissima preciosa est, clarissima preciosa est.

Die Engel sprechen zu uns in der Musik.

Damit öffnen sie unsere Herzen und unsere Lieb'.

O angeli in symphonia laudent, in symphonia laudent.

O angeli in symphonia laudent, in symphonia laudent.

Der Hunger nach Frieden in uns ist erwacht.

Lasst mit Liebe überfluten den Erdball zur Weihnacht.

O quam gloriosa gaudia est, gloriosa gaudia est.

O karitas habundat in omnia, habundat in omnia.

Foto: Hermine Arnold

Deutscher Text: Hermine Arnold

Lateinischer Text: Hildegard von Bingen

Umsetzung auf Keramik: Franziska Grabner

