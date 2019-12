Es sind heute private Archivbestände zugängig, die vor einem Jahrzehnt praktisch niemand aus der Szene kannte. Ich durfte gelegentlich eine Mappe oder eine Aktentasche mit Leihgaben mitnehmen, um das Material durchzugehen. So konnte ich in den Adventtagen des 2019er Jahres in paar besondere Raritäten in meine Arbeit einbeziehen.

Die siebte Folge von „Mythos Puch“ steht unter dem Motto „Das Erzählen“. Für Puch-Fans, die das Thema Steyr-Daimler-Puch AG auch in ihrem Bücherschrank pflegen, gehören die Publikationen von Fitz Ehn zum Standard. In seinem ersten Buch zum Thema Puch-Autos kommt ganz am Rande ein Puch 500 aus dem Jahr 1929 vor. Man sieht die Nase dieses Autos auf einem Foto, mehr nicht.

Ich fand dann Details zu diesem Auto in einer Diplomarbeit von Hansjörg Borstnar. Dazu ein Bild, eine Frontansicht von geringer Qualität, womöglich eine Fotokopie von einer Fotokopie. Als heuer eine weiteres Ehn-Buch erschien, war darin eine etwas ausführlichere Beschreibung dieses ersten Puch 500 zu finden; plus eine Fotografie von schlechter Qualität, ebenfalls eine Frontansicht.

Nun fand ich in der aktuellen Leihgabe eine vorzügliche Fotografie, die einen kleinen Roadster in Heckansicht zeigt. Ich durfte zwar annehmen, daß es der Fünfhunderter sei, aber die Rückseite des Fotos gab keinen Hinweis darauf. Der Vergleich belegte dann aber: das ist er! Beide Ansichten, jene in den Publikationen und die auf dem Originalfoto, zeigen die gleiche Nummerntafel.

Mir ist bis heute keine bessere Fotografie dieses 1929er Puch 500 bekannt. Damit erhielt Mythos Puch VII knapp vor der Jahreswende einen speziellen Glanzpunkt.