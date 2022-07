Autozentrum Harb aus Weiz, mit seiner über 35 jährigen Erfolgsgeschichte, erweiterte nach Voitsberg nun auch im Süden des Bezirkes sein Gebiet.

An der Abfahrt Gleisdorf West sind Im Frühjahr 2021 die Bagger für den Neubau in Ludersdorf angerollt.

Die moderne Fachwerkstätte mit Showroom baut auf dem erfolgreichen Konzept von Weiz und Voitsberg auf.

In der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf sind langjährige Mitarbeiter beschäftigt, die bisher bereits an Standort Weiz tätig waren.

Es erwartet die Kunden

Mercedes-Benz Gebrauchtwagen-Showroom • Kia-Showroom • Top moderne Fachwerkstätte für beide Marken • Reifenhotel • Autowaschzentrum.

„Mit dem neuen Autozentrum wird den Kunden aus der Region um Gleis-

dorf bis Graz und Graz-Umgebung nun die Möglichkeit geboten, ihren Anfahrtsweg in

unsere Fachwerkstätte zu verkürzen.“

so die Familie Harb.

Die Feierliche Eröffnungsfeier gingen am 2.&3. Juli 2022 über die Bühne, mit Bungy Jumping am Samstag.

Ein Bungy Jumping gab es am Samstag.

Foto: Helmut Riedl

hochgeladen von Gerald Dreisiebner

Kulinarischer Boxenstopp und Sonderprüfung der Weizer Oldtimer-Genuss-Tour und Beginn des offiziellen Festaktes.



Moderator Bernd Chibici konnte neben der Familie Harb, Bürgermeister Hans-Peter Zaunschirm und Vzbgm Dr. Peter Moser und zahlreiche Ehrengäste begrüssen. Alle betonten bei ihren Ansprachen wie wichtig es ist, in Zeiten wie diese in einem neuen Standort zu investieren, um damit Arbeitsplätze zu sichern.

Josef Harb überreichte an Manfred und Angelika Harb die Hl. Josef Statue als Symbol für das Handwerk an den neuen Standort in Ludersdorf. Die Segnung dieser aus Holz geschnitzte Statue und den neuen Standort nahm Seelsorger Maximilian Tödtling vor.

hochgeladen von Gerald Dreisiebner

Kulinarisches Festprogramm

Starkoch Lorenz Kumpusch verwöhnt die Besucher am Ofyr-Griller, es gab eine

Weinverkostung mit Spitzenweinen vom Weingut Kollerhof, Käseverkostung vom Almenland Stollenkäse, Kaffee vom Coffee-Bike der Kaffeerösterei Hütter und Getränke serviert vom Café Mocca, Gleisdorf.