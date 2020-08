"Für unser Weiz!" - Erwin Eggenreich als Bürgermeister der Stadt Weiz wieder gewählt!

Voller Tatendrang präsentierte sich der neue Gemeinderat der Stadt Weiz bei der heutigen konstituierenden Sitzung. Mit 28 Stimmen und nur einer Gegenstimme wurde Erwin Eggenreich wieder zum Bürgermeister Stadtgemeinde Weiz gewählt. Mag. Iris Thosold, welche auch schon in den letzten fünf Jahren das Amt der Vizebürgermeisterin innehatte, wurde mit 26 Stimmen, zwei Gegenstimmen sowie einer Stimmenthaltung wieder gewählt. Die Position des zweiten Vizebürgermeisters geht an Dipl. Wirtsch. Ing. Monika Langs aus dem Team Krottendorf Franz Rosenberger / Neue Volkspartei Weiz welche mit 22 Stimmen, 6 Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung in den Gemeindevorstand gewählt wurde. Komplettiert wird der Stadtrat durch Ingo Reisinger als Finanzreferent sowie Bettina Bauernhofer, Mag. Oswin Donnerer und Mag. Stephan Engelhart als Stadträte. Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger Taus übernahm die Angelobung der neu gewählten Funktionäre und wünschte allen viel Kraft für die kommenden Jahre. Bürgermeister Erwin Eggenreich bedankte sich bei allen Wählern und Gemeinderäten für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Die letzte Legislaturperiode war eine sehr erfolgreiche. Wir hatten uns viel vorgenommen, nicht ahnend, dass Covid-19 unsere Pläne durchkreuzen würde. Nun läuft alles anders, auf Abstand und dauert länger. Trotzdem, bin sehr zuversichtlich, dass wir auch in der nächsten Periode sehr viel in, mit, aber vor allem für Weiz erreichen können!" so der Bürgermeister.

Nach der heutigen konstituierenden Sitzung darf sich die Stadtgemeinde Weiz über 14 neue Gemeinderäte freuen. Auch viele junge Menschen haben sich entschlossen ihre Heimatstadt im Gemeinderat mit zu gestalten was der Altersdurchschnitt mit 44,3 Jahren deutlich zeigt.