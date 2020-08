Neuerungen im Gemeindeamt von Miesenbach. Mit Bernadette Schönbacher gibt es jetzt die bereits fünfte Frau Bürgermeister im Bezirk Weiz. Josef Schneeflock von der FPÖ sagte dazu, dass seine Partei völlig neutral in die Verhandlungen gegangen ist. Obwohl inhaltlich mehr Übereinstimmung mit der SPÖ vorhanden war, entschlossen sie sich dennoch mit der ÖVP zu koalieren. Bürgermeister Karl Maderacher hatte als Spitzenkandidat der ÖVP schon zuvor seinen Rückzug verkündet.

Bernadette Schönbacher ist seit 2015 in der Gemeindepolitik von Miesenabach aktiv und war zuletzt Vize-Bürgermeisterin der rund 700 Einwohnern zählenden Gemeinde. Sie hat Wirtschaftspädagogik studiert und arbeitet nach wie vor an der HLW in Hartberg. Die 52-jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder und ist schon stolze Oma.