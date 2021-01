Die Gemeinde Pischelsdorf wird bald von einem neuen Bürgermeister geführt. Herbert Baier wird mit Ende März seinen Posten zurücklegen und über das höchste Amt der Gemeinde muss im Gemeinderat abgestimmt werden. Favorit für den Posten ist Herbert Pillhofer aus dem Ortsteil Reichendorf. Er ist derzeit Kassier im Gemeinderat und würde nach Rücksprache mit seiner Familie das Amt des Bürgermeisters in der rund 3.700 Bewohner umfassenden Gemeinde annehmen.

"Dass ich nicht mehr die gesamte Periode den Posten des Bürgermeisters mache, war mir schon länger klar. Pischelsdorf steht auf gesunden Beinen und ich bin stolz auf die Projekte, die wir in den letzten Jahren umsetzen konnten. Daher glaube ich, den richtigen Zeitpunkt für eine Übergabe gewählt zu haben und wünsche meinem Nachfolger sowie der gesamten Gemeinde weiterhin eine positive Zukunft", sagt Herbert Baier. Er wird sich damit wieder ganz seinem Rauchfangkehrer-Betrieb widmen, der wie auch die Gemeinde in den letzten Jahren gewachsen ist.

Baier war ab 2010 zuerst Vizebürgermeister in Pischelsdorf und führte ab 2014 die Gemeinde im höchsten Amt. Unter ihm fusionierte Pischelsdorf mit Rohrbach am Kulm und Reichendorf zu einer Großgemeinde.

Entscheidung im April

Wer Herbert Baier nachfolgt, entscheidet sich im April. Nach dem 31. März wird Vizebürgermeisterin Brigitta Schwarzenberg interimistisch den Posten des Bürgermeisters ausüben. In der darauffolgenden Gemeinderatssitzung im April wird unter den Mitgliedern des Rates über den Nachfolger abgestimmt. Die ÖVP wird Herbert Pillhofer aus Reichendorf vorschlagen. Seine Partei hält im Gemeinderat mit zwölf Mandaten jedenfalls eine absolute Mehrheit, die bei der Wahl im Juni sogar noch ausgebaut wurde. Weiters befinden sich mit SPÖ (vier Mandate), Grüne-Liste ALU (zwei Mandate), FPÖ (zwei Mandate) und Neos (ein Mandat) noch vier weitere Parteien im Gemeinderat. Wer den Posten des Kassiers übernimmt, sei noch unklar. Zusätzlich wird jemand aus der ÖVP statt Herbert Baier in den Gemeinderat nachfolgen.