In der Gemeinderatssitzung vom 20.12.2019 wurde neben dem Haushaltsvoranschlag 2020 auch über die Widmung des Schlossbergs in Markt Hartmannsdorf in Bauland beraten. Unterstützerinnen und Unterstützer, die für die Petition zum „Erhalt des Schlossbergs“ (www.schlossberg-markthartmannsdorf.at) in seiner bestehenden Form Unterschriften gesammelt hatten fanden sich ein, um dem Nachdruck zu verleihen.

Der Schlossberg in Markt Hartmannsdorf ist eine großzügig angelegte Streuobstwiese mit einem parkähnlichen Areal, das lange Zeit für kulturelle Veranstaltungen genutzt wurde. Da der Eigentümer, die r.-k. Pfarrpfründe Markt Hartmannsdorf, sich außer Stand sieht, die Anlage zu bewirtschaften, ist ein großes Wohnbauprojekt geplant.

Die zahlreichen Einwendungen der betroffenen Anrainerinnen zur Flächenwidmungsplan-Änderung sowie der Verantwortungsträger des Landes Steiermark wurden behandelt und teilweise auch stattgegeben. Im Zuge dessen wurden auch die Unterstützungserklärungen an Bgm. Otmar Hiebaum und den Gemeinderat übergeben.

Die Gegner dieses Projekts argumentierten aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes, der Fauna und Flora, kleinklimatisch-meteorologischen und kulturellen Gründen sowie aufgrund von Sicherheitsbedenken für den Erhalt des Bestands. Zudem sehen sie den Grundeigentümer in der Pflicht, sich sowohl seiner ökonomischen wie ökologischen Verantwortung zu stellen.

In der entscheidenden Abstimmung wurde allerdings mehrheitlich für das Projekt votiert. Nichtsdestotrotz geben sich die Unterstützerinnen und Unterstützer weiterhin kämpferisch, die Anlage für die Nachwelt zu erhalten.